इंदौर में 3 डिग्री लुढ़का पारा, दिन में शीतलहर, 40 उड़ानें प्रभावित, दिल्ली-मुंबई 3 घंटे लेट

मौसम की खराबी के चलते शहर में कोहरे की स्थिति बनी है। लगातार तीसरे दिन देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से उड़ानें प्रभावित हुईं। सोमवार को करीब 40 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। इंदौर से आने और जाने में उड़ानें एक से साढ़े तीन घंटा देरी से संचालित हुई। तीन दिन से एयरपोर्ट पर यात्री परेशान हो रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, जबलपुर, लखनऊ की उड़ान साढ़े तीन घंटा देरी से रवाना हुई। सुबह 8.30 बजे से उड़ानें लैंडिंग होने लगी। टर्मिनल में ही यात्रियों को घंटों बिताना पड़े। सुबह के साथ ही रात की उड़ानें भी प्रभावित हुईं।