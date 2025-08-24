CM Rise सांदीपनि स्कूल मर्जर पर बवाल, पेरेंट्स ने किया विरोध, कहा- इतनी दूर कैसे जाएंगे बच्चे?

अभिभावकों का कहना है कि सीएम राइज संदीपनी स्कूल के क्षेत्र में आने वाले अन्य स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि संदीपनि स्कूल शहर से ढाई से तीन किमी दूर है। स्कूल में कोई बस सुविधा नहीं है और ऐसे में छोटे-छोटे बच्चों को वह इतनी दूर पढ़ने के लिए कैसे पहुंचा पाएंगे। स्कूल में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं प्राइवेट ऑटो के माध्यम से अभी स्कूल पहुंचते हैं। अभिभावकों का कहना है कि पहले विभाग को बच्चों के लाने-ले जाने वाहन की सरकारी सुविधा करना चाहिए। इसके बाद क्षेत्र के अन्य स्कूलों को बंद किया जाए। (MP News)