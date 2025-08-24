Patrika LogoSwitch to English

अशोकनगर

CM Rise सांदीपनि स्कूल मर्जर पर बवाल, पेरेंट्स ने किया विरोध, कहा- इतनी दूर कैसे जाएंगे बच्चे?

MP News: CM Rise संदीपनी स्कूल नए भवन में शिफ्ट हुआ, लेकिन अभिभावक नाराज हैं। उनका कहना है बिना बस सुविधा छोटे बच्चों को 3 किमी दूर भेजना मुश्किल और जोखिम भरा है।

अशोकनगर

Akash Dewani

Aug 24, 2025

cm rise sandipani school shift parents protest bus facility demand mp news
cm rise sandipani school shift parents protest bus facility demand

CM Rise Sandipani School: लंबे इंतजार के बाद सीएम राइज संदीपनी स्कूल को अपना तीन मंजिला नया भवन मिल गया। इससे हायर सेकंडरी स्कूल के अलावा शंकरपुर में चलने वाली पहली से आठवीं तक की कक्षा को भी नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन आसपास के अन्य स्कूलों में पढ़‌ने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावक अन्य स्कूलों के इसमें शिफ्ट होने पर असहमति जता रहे हैं। (MP News)

सांदीपनि स्कूल में 10 स्कूल होंगे मर्ज

अशोकनगर के सीएम राइज संदीपनी स्कूल के क्षेत्र में आसपास के 10 स्कूल आ रहे हैं और उन 10 सरकारी स्कूलों को इस नए भवन में शिफ्ट करने की योजना है। इसके लिए इन स्कूलों में छात्रों के अभिभावकों के साथ बैठकें की जा रही हैं। शनिवार को शहर के पुरानी अदालत के पीछे स्थित एकीकृत हाईस्कूल क्रमांक एक के छात्रों के अभिभावकों की बैठक हुई। लेकिन अभिभावकों ने संदीपनी स्कूल में अन्य स्कूलों को शिफ्ट कराने पर असहमति जताई।(MP News)

बस सुविधा नहीं, इतनी दूर कैसे जाएंगे बच्चे

अभिभावकों का कहना है कि सीएम राइज संदीपनी स्कूल के क्षेत्र में आने वाले अन्य स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि संदीपनि स्कूल शहर से ढाई से तीन किमी दूर है। स्कूल में कोई बस सुविधा नहीं है और ऐसे में छोटे-छोटे बच्चों को वह इतनी दूर पढ़ने के लिए कैसे पहुंचा पाएंगे। स्कूल में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं प्राइवेट ऑटो के माध्यम से अभी स्कूल पहुंचते हैं। अभिभावकों का कहना है कि पहले विभाग को बच्चों के लाने-ले जाने वाहन की सरकारी सुविधा करना चाहिए। इसके बाद क्षेत्र के अन्य स्कूलों को बंद किया जाए। (MP News)

पेरेंट्स ने जताई नाराजगी

15 किमी दूर से अपने तीन बच्चों को लेकर शहर आता हूँ। आसपास के पांच व 10 किमी का इस स्कूल का दायरा है जहां बस चलना है, हमारे बच्चों को इतने दूर लेने संदीपनि स्कूल की बस जाएगी क्या?, यदि नहीं जाएगी तो जिसमें पढ़ रहे उसे क्यों बंद कर रहे। - नीलमसिंह, अभिभावक खजूरिया सूबेदार

चार बच्चियां हैं जो पुरानी अदालत के पीछे स्थित स्कूल में पढ़ती हैं, संदीपनी स्कूल दूर होने से कौन लेने जाएंगा और कौन छोड़ने। पहले वाहन सुविधा शुरु होना चाहिए और इसके बाद स्कूल शिफ्ट हो। बच्चे इतनी दूर पैदल कैसे जाएंगे। - राजू जाटव, अभिभावक अशोकनगर

24 Aug 2025 01:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / CM Rise सांदीपनि स्कूल मर्जर पर बवाल, पेरेंट्स ने किया विरोध, कहा- इतनी दूर कैसे जाएंगे बच्चे?

