Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अशोकनगर

राधा-कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने पर सरपंच को नोटिस, सचिव निलंबित, GRS की सेवा समाप्त

MP News: नयाखेड़ा में सरकारी जमीन पर अंबेडकर पार्क की सिफारिश करने और ईसागढ़ में राधा-कृष्ण की मूर्ति लगाने के मामले में जिला पंचायत ने बड़ी कार्रवाई की है।

अशोकनगर

Akash Dewani

Sep 10, 2025

District Panchayat major action Notice to Sarpanch GRS terminated mp news
District Panchayat major action Notice to Sarpanch GRS terminated (फोटो- Zila panchayat ashoknagar facebook)

MP News:मध्य प्रदेश के अशोकनगर में शासकीय जमीन (government land) पर बिना अनुमति कार्य करने या निर्माण की अनुशंसा करना महंगा पड़ गया। सरकारी जमीन पर बिना अनुमति आंबेडकर पार्क की अनुशंसा करने पर नयाखेड़ा के सचिव को निलंबित कर दिया गया है, वहीं सरपंच की कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ईसागढ़ में सरकारी जमीन पर राधा-कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करने के मामले में महअन के रोजगार सहायक की सेवा समाप्त कर दी गई है।

बिना अनुमति आंबेडकर पार्क बनाने की मंजूरी

पहला मामला चंदेरी क्षेत्र के नयाखेड़ा गांव का है। जहां 14 अगस्त को हुई ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना आबादी भूमि से बाहर शासकीय भूमि पर डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क बनाए जाने की अनुशंसा कर दी गई। इससे गांव में विवाद की स्थिति निर्मित ही गई। इस पर जिला पंचायत सीइओ राजेश कुमार जैन ने सरपंच और सचिव के कर्तव्यों में लापरवाही मानी है। चंदेरी जनपद सीइओं के प्रतिवेदन पर जिपं सीइओ ने ग्राम पंचायत नयाखेड़ा के पंचायत सचिव संतोष साहू को निलंबित कर दिया है। नयाखेड़ा के सरपंच गजराम सिंह लोधी को कारण बताओ नोटिस जारी कर । सितंबर को समक्ष में आकर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। (major action)

ये भी पढ़ें

‘भारी बारिश’ बनेगी आफत, इन जिलों में झमाझम का अलर्ट, 15 सितंबर से भीगेगा पूरा प्रदेश
भोपाल
heavy rain alert after 4 days mp weather update

नयाखेड़ा सरपंच को जसैया के सरपंच पद से हटाने की चेतावनी

सरकारी पत्रों में किस तरह से गलतियां की जाती हैं. अंदाजा इसी से लगा सवाले हैं कि जिपं सीइओ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में ग्राम पंचायत नयाखेड़ा के सरपंच गजराम सिंह लोधी को सरपंच पद पर बने रहना अवांछनीय बताया है। नोटिस में लिखा गया है कि क्यों न आपको ग्राम पंचायत जनीया के सरपंच पद से हटाने की कार्रवाई की जाए और आगामी छह साल के लिए चुनाव लड़ने निरहित किया जाए। हालांकि नयाखेड़ा पंचायत की जगह जसैया पंचायत लिखना लिपिकीय है लेकिन जिसक काय जिलेभर में लोगों में चर्चा बना रहा। लोगों का कहना है कि ऐसे नोटियों को जारी करने से पहले एक बार पढ़ना भी चाहिए। (major action)

सोशल मीडिया पर फोटो-वीडियो

वहीं 31 अगस्त को ईसागढ़ चंदेरी मार्ग बहेरिया अस्पताल के पीछे खाली पड़ी शासकीय भूमि पर मिट्टी के चबूतरे पर राधा-कृष्ण की मूर्ति स्थापना कर दी गई थी। जिपं सीईओ ने आदेश जारी कर कहा है कि इसमें ग्राम पंचायत महुअन के ग्राम रोजगार सहायक श्यामकुमार यायय की फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई। श्यामकुमार यापा ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की. इससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई और शासन से अनुमति लिए बिना शासकीय भूमि पर मूर्ति रखने का प्रयास किया। इसे कर्तव्यों में लापरवाही उपासीनता व अनुशासनहीनता मानते। सहायक श्यामकुमार यादव की सेवा समाप्त (GRS Terminated) कर दी गई है। मानते हुए रोजगार

ये भी पढ़ें

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशों की अनदेखी, ‘अफसर’ सो रहे चैन की नींद
गुना
Jyotiraditya Scindia instructions ignored by officials road potholes mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 08:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / राधा-कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने पर सरपंच को नोटिस, सचिव निलंबित, GRS की सेवा समाप्त

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.