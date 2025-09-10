राधा-कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने पर सरपंच को नोटिस, सचिव निलंबित, GRS की सेवा समाप्त

MP News:मध्य प्रदेश के अशोकनगर में शासकीय जमीन (government land) पर बिना अनुमति कार्य करने या निर्माण की अनुशंसा करना महंगा पड़ गया। सरकारी जमीन पर बिना अनुमति आंबेडकर पार्क की अनुशंसा करने पर नयाखेड़ा के सचिव को निलंबित कर दिया गया है, वहीं सरपंच की कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ईसागढ़ में सरकारी जमीन पर राधा-कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करने के मामले में महअन के रोजगार सहायक की सेवा समाप्त कर दी गई है।
पहला मामला चंदेरी क्षेत्र के नयाखेड़ा गांव का है। जहां 14 अगस्त को हुई ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना आबादी भूमि से बाहर शासकीय भूमि पर डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क बनाए जाने की अनुशंसा कर दी गई। इससे गांव में विवाद की स्थिति निर्मित ही गई। इस पर जिला पंचायत सीइओ राजेश कुमार जैन ने सरपंच और सचिव के कर्तव्यों में लापरवाही मानी है। चंदेरी जनपद सीइओं के प्रतिवेदन पर जिपं सीइओ ने ग्राम पंचायत नयाखेड़ा के पंचायत सचिव संतोष साहू को निलंबित कर दिया है। नयाखेड़ा के सरपंच गजराम सिंह लोधी को कारण बताओ नोटिस जारी कर । सितंबर को समक्ष में आकर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। (major action)
सरकारी पत्रों में किस तरह से गलतियां की जाती हैं. अंदाजा इसी से लगा सवाले हैं कि जिपं सीइओ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में ग्राम पंचायत नयाखेड़ा के सरपंच गजराम सिंह लोधी को सरपंच पद पर बने रहना अवांछनीय बताया है। नोटिस में लिखा गया है कि क्यों न आपको ग्राम पंचायत जनीया के सरपंच पद से हटाने की कार्रवाई की जाए और आगामी छह साल के लिए चुनाव लड़ने निरहित किया जाए। हालांकि नयाखेड़ा पंचायत की जगह जसैया पंचायत लिखना लिपिकीय है लेकिन जिसक काय जिलेभर में लोगों में चर्चा बना रहा। लोगों का कहना है कि ऐसे नोटियों को जारी करने से पहले एक बार पढ़ना भी चाहिए। (major action)
वहीं 31 अगस्त को ईसागढ़ चंदेरी मार्ग बहेरिया अस्पताल के पीछे खाली पड़ी शासकीय भूमि पर मिट्टी के चबूतरे पर राधा-कृष्ण की मूर्ति स्थापना कर दी गई थी। जिपं सीईओ ने आदेश जारी कर कहा है कि इसमें ग्राम पंचायत महुअन के ग्राम रोजगार सहायक श्यामकुमार यायय की फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई। श्यामकुमार यापा ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की. इससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई और शासन से अनुमति लिए बिना शासकीय भूमि पर मूर्ति रखने का प्रयास किया। इसे कर्तव्यों में लापरवाही उपासीनता व अनुशासनहीनता मानते। सहायक श्यामकुमार यादव की सेवा समाप्त (GRS Terminated) कर दी गई है। मानते हुए रोजगार