राधा-कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने पर सरपंच को नोटिस, सचिव निलंबित, GRS की सेवा समाप्त

पहला मामला चंदेरी क्षेत्र के नयाखेड़ा गांव का है। जहां 14 अगस्त को हुई ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना आबादी भूमि से बाहर शासकीय भूमि पर डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क बनाए जाने की अनुशंसा कर दी गई। इससे गांव में विवाद की स्थिति निर्मित ही गई। इस पर जिला पंचायत सीइओ राजेश कुमार जैन ने सरपंच और सचिव के कर्तव्यों में लापरवाही मानी है। चंदेरी जनपद सीइओं के प्रतिवेदन पर जिपं सीइओ ने ग्राम पंचायत नयाखेड़ा के पंचायत सचिव संतोष साहू को निलंबित कर दिया है। नयाखेड़ा के सरपंच गजराम सिंह लोधी को कारण बताओ नोटिस जारी कर । सितंबर को समक्ष में आकर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। (major action)