केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशों की अनदेखी, ‘अफसर’ सो रहे चैन की नींद

Jyotiraditya Scindia instructions ignored by officials:गुना शहर और आसपास की सड़कों की हालत बेहद खराब है। इन सड़कों पर दुर्घटना की आशंका के साथ वाहनों में टूटफूट और खराबी तो हो ही रही है। वाहन चालक कमर और गर्दन दर्द जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में सड़कों की दशा सुधारने के लिए अफसरों ने कोई कसरत शुरु नहीं की है। जबकि पिछली बार गुना प्रवास पर आए सिंधिया ने संबंधित विभागों को शहर की सड़कों के गड्ढे (road potholes) सुधरवाने के निर्देश दिए थे। (mp news)