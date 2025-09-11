अब ट्रेन में सीट के लिए नहीं झगड़ेंगे यात्री, रेलवे ने डेढ़ गुना बढ़ाए कोच, देखें लिस्ट

पश्चिम मध्य रेलवे ने कोटा मंडल से संचालित होने वाली 22 मेमू ट्रेनों (memu train) में कोचों की संख्या बढ़ा दी है। जिनमें चार मेमू ट्रेन जिले से होकर चलती हैं। मेमू ट्रेन क्रमांक 11603 कोटा-बीना व 11604 बीना-कोटा ट्रेन और 61633 कोटा-बीना व 61634 बीना-कोटा मेमू ट्रेन अभी आठ कोच के साथ संचालित होती थी लेकिन अब रेलवे ने इन चारों मेमू ट्रेन में चार नए कोच बढ़ा दिए है, इससे यह ट्रेनें अब 12 कोच के साथ संचालित होंगी। इससे इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब डेढ़ गुना सीट मिल सकेंगी। रेलवे के मुताबिक लगातार बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने कोचों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है।