Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अशोकनगर

अब ट्रेन में सीट के लिए नहीं झगड़ेंगे यात्री, रेलवे ने डेढ़ गुना बढ़ाए कोच, देखें लिस्ट

Railway Update: रेलवे ने यात्रियों की परेशानी खत्म कर दी है। मेमू ट्रेनों में अब सीटों के लिए मारामारी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कोचों की संख्या बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दी गई है।

अशोकनगर

Akash Dewani

Sep 11, 2025

extra coaches in memu train seat relief railway update
extra coaches in memu train seat relief railway update (फोटो- सोशल मीडिया)

MP News: अशोकनगर रूट की मेमू ट्रेनों में यात्रियों के लिए राहत की खबर है। भीड़ के दौरान अब यात्रियों को सीटों के लिए झड़प नहीं करना पड़ेगी। रेलवे ने इन ट्रेनों में अब कोचों की संख्या बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दी है। इससे ज्यादा संख्या में यात्रियों को आसानी से सीट मिल सकेंगी। (Railway Update)

इन ट्रेनों में बढ़ेंगे कोच, नहीं होगी दिक्कत

पश्चिम मध्य रेलवे ने कोटा मंडल से संचालित होने वाली 22 मेमू ट्रेनों (memu train) में कोचों की संख्या बढ़ा दी है। जिनमें चार मेमू ट्रेन जिले से होकर चलती हैं। मेमू ट्रेन क्रमांक 11603 कोटा-बीना व 11604 बीना-कोटा ट्रेन और 61633 कोटा-बीना व 61634 बीना-कोटा मेमू ट्रेन अभी आठ कोच के साथ संचालित होती थी लेकिन अब रेलवे ने इन चारों मेमू ट्रेन में चार नए कोच बढ़ा दिए है, इससे यह ट्रेनें अब 12 कोच के साथ संचालित होंगी। इससे इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब डेढ़ गुना सीट मिल सकेंगी। रेलवे के मुताबिक लगातार बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने कोचों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है।

ये भी पढ़ें

Railway Updates: MP में 4 ट्रेनों का रूट बदला, चार बीच रास्ते में रुकेंगी, ये है कारण
अशोकनगर
train route change september october railway updates mp news

खड़े होकर और नीचे बैठकर यात्रा करने मजबूर थे यात्री

बीना से कोटा के बीच संचालित होने वाली जिले से निकलने वाली इन चारों मेमू ट्रेनों में भीड़ ज्यादा होने की वजह से ज्यादातर यात्रियों को खड़े रहकर तो कई को गेट के पास खाली जगह में बैठकर यात्रा करना पड़ती थी। साथ ही ट्रेनों में सीट पर बैठने को लेकर यात्रियों में झड़प व विवाद आम बात हो गई थी। इसके अलावा भीड़ की वजह से ट्रेन में चढ़ते-उतरते समय यात्रियों को धक्कामुक्की की समस्या से भी जूझना पड़ता है। लेकिन अब इन ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ने से यात्रियों में सीट को लेकर विवाद व धक्कामुक्की से होने वाले विवाद घटेंगे। साथ ही ज्यादा यात्रियों को सीटें उपलब्ध हो सकेंगी।

ये भी पढ़ें

MP आएंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेताओं की लगाएंगे क्लास
भोपाल
mp congress training camp diwali rahul gandhi mallikarjun kharge

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 09:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / अब ट्रेन में सीट के लिए नहीं झगड़ेंगे यात्री, रेलवे ने डेढ़ गुना बढ़ाए कोच, देखें लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.