Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

MP आएंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेताओं की लगाएंगे क्लास

MP Congress Training Camp: दीवाली के बाद लगने जा रही है एमपी कांग्रेस के नेताओं की पाठशाला। शिविर दस दिन का होगा जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) भी शामिल होंगे।

भोपाल

Akash Dewani

Sep 11, 2025

mp congress training camp diwali rahul gandhi mallikarjun kharge
mp congress training camp diwali rahul gandhi mallikarjun kharge (Photo- ANI News)

MP Congress Training Camp: संगठन गढ़ने में जुटी कांग्रेस अब नेताओं की पाठशाला लगाने जा रही है। प्रशिक्षण शिविर के बहाने इस पाठशाला में कांग्रेसियों को पार्टी की रीति नीति और संगठन सृजन के गुर सिखाए जाएंगे। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge), लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भी शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस नेता ने इन नेताओं समय मांगा हैं, इनकी हरीझंडी मिलने के बाद तिथि और स्थान तय हो जाएगा। लेकिन यह तय है कि यह प्रशिक्षण शिविर दीपावली के बाद यानी अक्टूबर माह के आखिरी सप्ताह या फिर नवंबर माह में होगा।

दस दिन का होगा शिविर, जगह अभी तय नहीं- जीतू पटवारी

शिविर दस दिन का होगा। कांग्रेस का पूरा फोकस संगठन को नए सिरे से खड़ा करने को लेकर है। इसी कड़ी में संगठन सृजन अभियान शुरू किया गया है। संगठन सृजन के तहत पार्टी के जिलाध्यक्षों का चयन हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में इन जिलाध्यक्षों को विशेष तौर से बुलाया जाएगा। प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर या फिर पचमढ़ी में यह शिविर हो सकता है। हालांकि स्थान अभी तय नहीं है।कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर प्रस्तावित है। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। स्थान और समय अभी तय नहीं है। दिवाली के बाद यह शिविर हो सकता है। राष्ट्रीय नेताओं से समय मिलने पर स्थान और तिथि तय होगी।

ये भी पढ़ें

MP में किसानों ने भरी हुंकार, सड़क पर उतरकर किया विरोध-प्रदर्शन, कहा- छोटे बांध बनाओ, गांवों को बचाओ
गुना
farmers protest against dam construction Parvati-Kalisindh-Chambal Link Project mp news

जिलाध्यक्षों को पावर

कांग्रेस जिलाध्यक्षों को पावरफुल बनाना चाहती है। राहुल गांधी भी खुले मंच से यह बात कह चुके हैं। पार्टी का प्रयास है कि जिले के निर्णय के मामले में जिलाध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम हो। उन पर ऊपर से निर्णय न थोपे जाएं। चुनाव में टिकटों का निर्धारण भी इनकी अनुशंसा पर हो।

गुजरात जाएंगे राहुल, प्रदेश से नेता भी जाएंगे

संगठन सूजन के तहत कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर अभी गुजरात के जूनागढ़ में शुरू हुआ। यह दस दिनी शिविर बुधवार से शुरू होकर 20 सितंबर तक चलेगा। इसमें लोकसभा नेताप्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इस शिविर की तैयारियों को देखने के लिए मप्र कांग्रेस के प्रशिक्षण विभाग के पदाधिकारी जाएंगे। वे यहां व्यवस्था व प्रशिक्षण के विषय समझेंगे।गुजरात के बाद मप्र की बारी है।

इन विषयों पर मंथन

  • संगठन को मजबूत करने के साथ बूथ की ताकत और कार्यकर्ताओं से व्यवहार हर विषय के बारे में बताया जाएगा।
  • एआइसीसी की गाइडलाइन पर काम करने के साथ आगे का एजेंडा भी बताया जाएगा।
  • संगठन सृजन अभियान के तहत अभी जिलाध्यक्षों का चयन हुआ है. ग्राम पंचायत स्तर पर पार्टी का संगठन तैयार करना है। इसको लेकर भी चर्चा होगी।
  • पार्टी की रीति-नीति के विषय में बताया जाएगा। सोशल मीडिया के इस्तेमाल की ट्रेनिंग के अलावा कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने, उनसे समन्वय की भी ट्रेनिंग दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

राधा-कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने पर सरपंच को नोटिस, सचिव निलंबित, GRS की सेवा समाप्त
अशोकनगर
District Panchayat major action Notice to Sarpanch GRS terminated mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 09:34 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP आएंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेताओं की लगाएंगे क्लास

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.