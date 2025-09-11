MP आएंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेताओं की लगाएंगे क्लास

शिविर दस दिन का होगा। कांग्रेस का पूरा फोकस संगठन को नए सिरे से खड़ा करने को लेकर है। इसी कड़ी में संगठन सृजन अभियान शुरू किया गया है। संगठन सृजन के तहत पार्टी के जिलाध्यक्षों का चयन हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में इन जिलाध्यक्षों को विशेष तौर से बुलाया जाएगा। प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर या फिर पचमढ़ी में यह शिविर हो सकता है। हालांकि स्थान अभी तय नहीं है।कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर प्रस्तावित है। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। स्थान और समय अभी तय नहीं है। दिवाली के बाद यह शिविर हो सकता है। राष्ट्रीय नेताओं से समय मिलने पर स्थान और तिथि तय होगी।