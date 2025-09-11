MP आएंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेताओं की लगाएंगे क्लास

MP Congress Training Camp: संगठन गढ़ने में जुटी कांग्रेस अब नेताओं की पाठशाला लगाने जा रही है। प्रशिक्षण शिविर के बहाने इस पाठशाला में कांग्रेसियों को पार्टी की रीति नीति और संगठन सृजन के गुर सिखाए जाएंगे। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge), लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भी शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस नेता ने इन नेताओं समय मांगा हैं, इनकी हरीझंडी मिलने के बाद तिथि और स्थान तय हो जाएगा। लेकिन यह तय है कि यह प्रशिक्षण शिविर दीपावली के बाद यानी अक्टूबर माह के आखिरी सप्ताह या फिर नवंबर माह में होगा।
शिविर दस दिन का होगा। कांग्रेस का पूरा फोकस संगठन को नए सिरे से खड़ा करने को लेकर है। इसी कड़ी में संगठन सृजन अभियान शुरू किया गया है। संगठन सृजन के तहत पार्टी के जिलाध्यक्षों का चयन हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में इन जिलाध्यक्षों को विशेष तौर से बुलाया जाएगा। प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर या फिर पचमढ़ी में यह शिविर हो सकता है। हालांकि स्थान अभी तय नहीं है।कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर प्रस्तावित है। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। स्थान और समय अभी तय नहीं है। दिवाली के बाद यह शिविर हो सकता है। राष्ट्रीय नेताओं से समय मिलने पर स्थान और तिथि तय होगी।
कांग्रेस जिलाध्यक्षों को पावरफुल बनाना चाहती है। राहुल गांधी भी खुले मंच से यह बात कह चुके हैं। पार्टी का प्रयास है कि जिले के निर्णय के मामले में जिलाध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम हो। उन पर ऊपर से निर्णय न थोपे जाएं। चुनाव में टिकटों का निर्धारण भी इनकी अनुशंसा पर हो।
संगठन सूजन के तहत कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर अभी गुजरात के जूनागढ़ में शुरू हुआ। यह दस दिनी शिविर बुधवार से शुरू होकर 20 सितंबर तक चलेगा। इसमें लोकसभा नेताप्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इस शिविर की तैयारियों को देखने के लिए मप्र कांग्रेस के प्रशिक्षण विभाग के पदाधिकारी जाएंगे। वे यहां व्यवस्था व प्रशिक्षण के विषय समझेंगे।गुजरात के बाद मप्र की बारी है।