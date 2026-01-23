23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

अशोकनगर

सुर लगाते रह गए सुरेश और चोरी हो गया ‘यूट्यूब चैनल’, 2.40 लाख थे फॉलोअर्स

MP News: पांच साल पहले 2020 में उन्होंने इस हुनर को दुनिया तक पहुंचाने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था....

2 min read
Google source verification

अशोकनगर

image

Astha Awasthi

Jan 23, 2026

YouTube channel

YouTube channel प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: आधुनिक युग में डकैती अब केवल रास्तों या घरों में नहीं, बल्कि इंटरनेट की गलियों में भी होने लगी है। ताजा मामला जिले के बायवेनी गांव से सामने आया है। एक युवक की पांच साल की मेहनत को एक अज्ञात हैकर ने डिजिटल सेंधमारी कर लूट लिया। भजन गाकर और ढोलक की थाप पर अपनी किस्मत संवारने वाले सुरेश लोधी आज शिकायत लेकर भटकने मजबूर हैं जबकि उनकी मेहनत की मलाई कोई और खा रहा है। 27 वर्षीय सुरेश लोधी कार्यक्रमों में ढोलक और पैड बजाने का काम करते हैं।

हैक कर यूट्यूब चैनल चोरी

पांच साल पहले 2020 में उन्होंने इस हुनर को दुनिया तक पहुंचाने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था। सुरेश खुद के और स्थानीय कलाकारों के भजनों के वीडियो अपलोड करते थे। देखते ही देखते उनके 1.80 लाख फॉलोअर्स हो गए। लेकिन दो साल ही वह अपने इस चैनल को चला पाए। 2023 में किसी ने हैक कर यूट्यूब चैनल ही चोरी कर लिया। गांव के सुरेश को लगा कि चैनल बंद हो गया। उनको यह नहीं पता था कि इसकी शिकायत की जा सकती है। अब पिछले करीब दो महीने से अपने चैनल को वापस पाने के लिए भटक रहे हैं।

हर माह 30 हजार की कमाई, हैकर ने लगाया 10 लाख का चूना

सुरेश का कहना है कि जब चैनल चल निकला, तो उसे यूट्यूब से करीब 30 हजार रुपए प्रति माह की आय होने लगी थी। घर की माली हालत सुधरने ही वाली थी कि दो साल में ही डिजिटल डकैत की नजर उनके चैनल पर पड़ गई। हैकर ने बड़ी चालाकी से चैनल को हैक कर उसका पासवर्ड बदल दिया।

सुरेश का आरोप है कि पिछले तीन साल में उसके हक की करीब 10 लाख रुपए कमाई भी हैकर ने यूट्यूब से अपने खाते में ट्रांसफर करा ली। वहीं अब इस चैनल पर 2.40 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। शिकायत पर ईसागढ़ पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ आइटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआइआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है।

जीमेल का पासवर्ड चुराकर चोरी हुआ चैनल

पुलिस के मुताबिक साइबर सेल ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि सुरेश लोधी की जीमेल आइडी का पासवर्ड चुराकर पासवर्ड बदलकर यह चोरी की गई। उसी आइडी से उसका यूट्यूब चैनल संचालित था, इससे वह भी चोरी हो गया। जब साइबर सेल ने एक अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच की अवधि की जांच की तो यह जीमेल आइडी पांच मोबाइल नंबरों पर चलती मिली, यह सभी मोबाइल नंबर उप्र के ललितपुर के प्रदीप साहू पुत्र जगदीश साहू के नाम है। इससे पुलिस अब इस मामले में आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।

क्रिएटर्स के लिए अलर्ट ऐसे बचें इस डकैती से

आइडी सिक्योरिटी: अपने जीमेल और सभी सोशल मीडिया एकाउंट पर टू-स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा चालू रखें।

पासवर्ड: समय-समय पर पासवर्ड को बदलते रहें बदलें और अपने पासवर्ड को किसी के साथ साझा न करें।

रिकवरी: रिकवरी ईमेल और फोन नंबर हमेशा अपडेट रखें ताकि हैक होने पर तुरंत उसे रिकवर किया जा सके।

‘लोकेशन मर्जर’ का खाका तैयार, 200 से ज्यादा जगहों पर बढ़ेंगे रेट
ग्वालियर
Property rates

Updated on:

23 Jan 2026 02:30 pm

Published on:

23 Jan 2026 01:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / सुर लगाते रह गए सुरेश और चोरी हो गया 'यूट्यूब चैनल', 2.40 लाख थे फॉलोअर्स

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

