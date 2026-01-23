सुर लगाते रह गए सुरेश और चोरी हो गया ‘यूट्यूब चैनल’, 2.40 लाख थे फॉलोअर्स

पांच साल पहले 2020 में उन्होंने इस हुनर को दुनिया तक पहुंचाने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था। सुरेश खुद के और स्थानीय कलाकारों के भजनों के वीडियो अपलोड करते थे। देखते ही देखते उनके 1.80 लाख फॉलोअर्स हो गए। लेकिन दो साल ही वह अपने इस चैनल को चला पाए। 2023 में किसी ने हैक कर यूट्यूब चैनल ही चोरी कर लिया। गांव के सुरेश को लगा कि चैनल बंद हो गया। उनको यह नहीं पता था कि इसकी शिकायत की जा सकती है। अब पिछले करीब दो महीने से अपने चैनल को वापस पाने के लिए भटक रहे हैं।