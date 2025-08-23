Patrika LogoSwitch to English

अशोकनगर

चोरों के आंतक नहीं बचा पूर्व भाजपा सांसद के भाई का घर, लाखों का माल गायब

MP News: भाजपा के पूर्व सांसद केपी यादव के छोटे भाई अजयपाल यादव के घर लाखों की चोरी हुई। अलमारी से सोने के गहने और नकदी गायब मिले।

अशोकनगर

Akash Dewani

Aug 23, 2025

former bjp mp kp yadav brother house theft gold cash missing mp news
former bjp mp kp yadav brother house theft gold cash missing mp news (फोटो- सोशल मीडिया)

MP News: भाजपा के पूर्व सांसद केपी यादव (KP Yadav) के छोटे भाई अजयपाल यादव के घर लाखों रुपए की चोरी की वारदात हो गई। अलमारी में रखे सोने के गहने व नकदी गायब हो गए और परिवार को भनक तक नहीं लगी। पत्नी व मां के लौटने पर अलमारी खोली तो जानकारी मिली। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने गया था परिवार

अशोकनगर के रुसल्ला निवासी अजयपाल पुत्र रघुवीरसिंह यादव ने पिपरई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 24 जुलाई को उनकी पत्नी रानी यादव और मां फूलकुंवर ने घर में अलमारी का ताला लगाकर चाबी दूसरी अलमारी में रख दी और दूसरी अलमारी का ताला लगाकर चाबी ड्रेसिंग टेबिल में रखकर घर का ताला लगाया। इसके बाद अजयपाल अपनी पत्नी व मां के साथ सोमनाथ की यात्रा पर गुजरात चले गए थे। दो अगस्त को वापस लौटे तो पत्नी भोपाल में रुक गई और मां मंझले भाई पूर्व सांसद केपी यादव के घर अशोकनगर चली गई। इससे घर पर अजयपाल यादव व दो लड़के इंदर व दिनेश रहे। (MP News)

मिलने आए किसी व्यक्ति ने की वारदात

रिपोर्ट में अजयपाल यादव ने बताया कि पत्नी के भोपाल में रुक जाने और मां के अशोकनगर में भाई के यहां चले जाने से घर पर वह व दो लड़के रहे। इस दौरान यात्रा से लौटने की वजह से काफी लोगों का घर पर आना जाना लगा रहा था। संदेह जताया कि मुझे शक है कि जब मैं घर पर अकेला था, उस दौरान कोई व्यक्ति अलमारी में चाबी मिलाकर जेवर व नकदी चोरी कर ले गया।

अलमारी का ताला खोला तो उड़ गए होश

अजयपाल यादव ने पुलिस को बताया कि 12 अगस्त को पत्नी रानी यादव (जिला पंचायत सदस्य) लौटी और कहा कि अलमारी की चाबी नहीं मिल रही है। 20 अगस्त को जब मां अशोकनगर से घर आईं तो 21 अगस्त को फिर चाबी की तलाश की लेकिन नहीं मिली। इससे पेंचकस से अलमारी का ताला खोला तो अलमारी में रखा ढाई तौला सोने का एक हार, साढ़े तीन तौला सोने का मंगलसूत्र, कान की तीन जोड़ी झुमकी और सोने की तीन अंगूठी गायब थी। कुछ नकदी रुपए भी अलमारी में थे वह भी नहीं मिले। इससे घर पर हुई चोरी की जानकारी मिली। एसपी विनीत कुमार जैन ने कहा कि चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। डॉग मौके पर भेजा गया था और फिंगर प्रिंट वाले भी गए थे। मामले की जांच चल रही है। (MP News)

