चोरों के आंतक नहीं बचा पूर्व भाजपा सांसद के भाई का घर, लाखों का माल गायब

अजयपाल यादव ने पुलिस को बताया कि 12 अगस्त को पत्नी रानी यादव (जिला पंचायत सदस्य) लौटी और कहा कि अलमारी की चाबी नहीं मिल रही है। 20 अगस्त को जब मां अशोकनगर से घर आईं तो 21 अगस्त को फिर चाबी की तलाश की लेकिन नहीं मिली। इससे पेंचकस से अलमारी का ताला खोला तो अलमारी में रखा ढाई तौला सोने का एक हार, साढ़े तीन तौला सोने का मंगलसूत्र, कान की तीन जोड़ी झुमकी और सोने की तीन अंगूठी गायब थी। कुछ नकदी रुपए भी अलमारी में थे वह भी नहीं मिले। इससे घर पर हुई चोरी की जानकारी मिली। एसपी विनीत कुमार जैन ने कहा कि चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। डॉग मौके पर भेजा गया था और फिंगर प्रिंट वाले भी गए थे। मामले की जांच चल रही है। (MP News)