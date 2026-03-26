‘हमसे सिलेंडर लेते ही नहीं…तो कैसे दें’, गैस एंजेसी ने पासबुक पहचानने से किया इंकार

उपभोक्ताओं का आरोप है कि उन्हें हर महीने घर पर ही सिलेंडर मिलता था और कनेक्शन बुक पर हर महीने की एंट्री है। 12 फरवरी तक सिलेंडर मिलने के रिकॉर्ड दर्ज हैं। लेकिन अब एजेंसी कर्मचारियों ने इसे अपना रिकॉर्ड मानने से ही मना कर दिया है। कह रहे हैं कि हमने न कभी तुम्हें सिलेंडर दिए हैं और न ही यह कनेक्शन बुक हमारी है। तो वहीं कई उपभोक्ताओं का आरोप है कि एजेंसी कर्मचारी कह रहे हैं कि तुम हमसे सिलेंडर लेते ही नहीं थे तो कैसे दे दें। इससे यह मामला सीधे तौर पर गैस की कालाबाजारी या कागजों में हेरफेर का संकेत करता नजर आ रहा है।