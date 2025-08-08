8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अशोकनगर

खौफनाक…जंगल में मिले नर कंकाल, 49 दिन से गायब थे 2 मजदूर, मचा हड़कंप

MP News: मध्य प्रदेश के अशोकनगर में खौफनाक मंजर देखने को मिला है. यहां के जंगल में दो मानव कंकाल मिले हैं। पुलिस जांच में जुटी।

अशोकनगर

Akash Dewani

Aug 08, 2025

human skeletons found in ashoknagar forest missing labourers mp news
human skeletons found in ashoknagar forest missing labourers (Patrika.com)

MP News: मजदूरी करने गए अशोकनगर के दो लोग 49 दिन से गायब थे, जिनके गांव से करीब 3 किमी जंगल में कंकाल मिले। इससे हडकंप मच गया। करीब 15 फीट क्षेत्र में ह‌ड्डियां पड़ी मिलीं तो पुलिस व एफएसएल अधिकारी दिनभर जांच में जुटे रहे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह आत्महत्या है या फिर हत्या। इससे अब पोस्टमार्टम के लिए दोनों कंकाल शिवपुरी मेडीकल कॉलेज भेजे जा रहे हैं।

जंगल में मिला आदिवासी मजदूरों का कंकाल

मामला अशोकनगर जिले (Ashoknagar) के सेहराई थाना क्षेत्र में डोंगरा गांव के पास जंगल का है। जहां रात में पुलिस को नर कंकाल मिले। करीब पांच फीट ऊंचे तेंदू के एक पेड़ पर तौलिया के दो फंदे बने हुए थे और नीचे करीब 15 फीट क्षेत्र में ह‌ड्डियां पड़ी मिलीं।

ये भी पढ़ें

‘No online payment’, GST के डर से व्यापारियों ने दुकानों पर लगाए बोर्ड
इंदौर
indore traders shift to cash avoid gst no online payment trend mp news

परिजनों ने कपड़ों से दोनों की पहचान बिजौरी निवासी 55 वर्षीय रामचरण पुत्र भग्गा आदिवासी और 40 वर्षीय शिवलाल पुत्र भुल्ला आदिवासी के रूप में की। हड्डियों से तीन फीट दूर रामचरण का पेंट मिला, जिसमें डायरी व आइडी कार्ड मिला और करीब छह फीट दूर शिवलाल आदिवासी का पेंट मिला जिसमें कंघा, दो शैंपू और आंवला केश तेल की आधी बोतल मिली। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। (human skeletons found)

बहू की मौत पर भी नहीं पहुंचे, तो परिजनों ने शुरू की तलाश

परिजनों ने बताया कि दोनों मृतक जून के पहले सप्ताह में मजदूरी करने गदूली गांव गए थे। रामचरण आदिवासी के छोटे पुत्र इंदर आदिवासी ने बताया कि भाभी की मृत्यु हो जाने पर रामचरण आदिवासी अंतिम संस्कार में नहीं आया और न ही तीसरे के कार्यक्रम में आया। तो वह लोग गदूली गांव पहुंचे, जहां पता चला कि दोनों ही 13 जून से काम छोडकर जा चुके हैं। इससे परिजनों ने 4 अगस्त को बहादुरपुर थाने में दोनों की गुमशुदगी दर्ज कराई और रिश्तेदारों के यहां तलाश किया, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजनों व रिश्तेदारों ने जंगल में तलाश किया तो दो कंकाल मिले। इससे उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी।

पुलिस ने बताया सुसाइड

एसपी विनीतकुमार जैन ने कहा कि दो लोगों का एक साथ सुसाइड मामला है। मृत्यु का सही कारण जानने कंकालों को मेडिकल कॉलेज शिवपुरी भेज रहे हैं जहां फोरेंसिक टीम जांच करेगी। हम चाहते हैं कि तह तक जाएं, क्योंकि यदि घटना के पीछे यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो पता चले। रामचरण का आयुष्मान कार्ड वहां मिला। परिजनों के सेंपल लेकर कंकालों की डीएनए जांच भी कराएंगे।एफएसएल (FSL) संचालक अवधेश भार्गव ने बताया कि हमने कंकालों के अवशेष एकत्रित कर लिए हैं और पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस शिवपुरी मेडीकल कॉलेज में लैब में इनकी जांच कराएगी। जांच रिपोर्ट आने तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

दिनभर जांच, किसी नतीजे पर नहीं पुलिस व एफएसएल

रात में कंकाल मिले तो ग्वालियर एफएसएल के क्षेत्रीय संचालक अवधेश भार्गव टीम के साथ पहुंचे, डॉग स्क्वॉड भी पहुंचा। एफएसएल दिनभर हड्‌ड्डियां एकत्रित करने और जांच में जुटी रही और एसपी विनीतकुमार जैन भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस ने डॉग मृतकों के जूते सूंघकर रामचरण के पैंट तक पहुंचा और फिर डोंगरा गांव तरफ गया लेकिन रास्ते में नाला होने से वापस लौट गया। इससे सुबह से दोपहर साढ़े तीन बजे तक जांच चली, लेकिन एफएसएल व पुलिस अधिकारी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। साथ ही यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह आत्महत्या है या फिर हत्या।

ये है पूरा घटनाक्रम

  • परिजनों के मुताबिक गदूली के मुजाहिद खां के यहां काम करने गए थे, जिससे रामचरण ने 40 हजार रु. और शिवलाल ने 30 हजार रु. एडवांस लिए थे।
  • करीब 15-20 दिन काम करने के बाद वह दोनों गदूली से कहीं चले गए तो मुजाहिद दोनों को ढूंढने दोनों के घर आया था, परिजनों ने सोचा कहीं गए होंगे।
  • पेड़ पर तौलिया के दो फंदा लगे होने और नीचे हड्डियां पड़ी होने से पुलिस प्रथमदृष्टया इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, जिनका पीएम कराया जाएगा। -दोनों मृतकों की पहचान करने के लिए उनके दांतों व परिजनों के रक्त के सैंपल लेकर डीएनए जांच कराई जाएगी, कंकालों का शिवपुरी में फोरेंसिक जांच होगी।

ये भी पढ़ें

MP में विश्व का पहला भाई-बहन प्रेम मंदिर, सिर्फ रक्षाबंधन के दिन खुलते है पट
उज्जैन
ujjain bhai behan prem mandir rakshabandhan special mp news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 10:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / खौफनाक…जंगल में मिले नर कंकाल, 49 दिन से गायब थे 2 मजदूर, मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.