खौफनाक…जंगल में मिले नर कंकाल, 49 दिन से गायब थे 2 मजदूर, मचा हड़कंप

MP News: मजदूरी करने गए अशोकनगर के दो लोग 49 दिन से गायब थे, जिनके गांव से करीब 3 किमी जंगल में कंकाल मिले। इससे हडकंप मच गया। करीब 15 फीट क्षेत्र में हड्डियां पड़ी मिलीं तो पुलिस व एफएसएल अधिकारी दिनभर जांच में जुटे रहे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह आत्महत्या है या फिर हत्या। इससे अब पोस्टमार्टम के लिए दोनों कंकाल शिवपुरी मेडीकल कॉलेज भेजे जा रहे हैं।
मामला अशोकनगर जिले (Ashoknagar) के सेहराई थाना क्षेत्र में डोंगरा गांव के पास जंगल का है। जहां रात में पुलिस को नर कंकाल मिले। करीब पांच फीट ऊंचे तेंदू के एक पेड़ पर तौलिया के दो फंदे बने हुए थे और नीचे करीब 15 फीट क्षेत्र में हड्डियां पड़ी मिलीं।
परिजनों ने कपड़ों से दोनों की पहचान बिजौरी निवासी 55 वर्षीय रामचरण पुत्र भग्गा आदिवासी और 40 वर्षीय शिवलाल पुत्र भुल्ला आदिवासी के रूप में की। हड्डियों से तीन फीट दूर रामचरण का पेंट मिला, जिसमें डायरी व आइडी कार्ड मिला और करीब छह फीट दूर शिवलाल आदिवासी का पेंट मिला जिसमें कंघा, दो शैंपू और आंवला केश तेल की आधी बोतल मिली। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। (human skeletons found)
परिजनों ने बताया कि दोनों मृतक जून के पहले सप्ताह में मजदूरी करने गदूली गांव गए थे। रामचरण आदिवासी के छोटे पुत्र इंदर आदिवासी ने बताया कि भाभी की मृत्यु हो जाने पर रामचरण आदिवासी अंतिम संस्कार में नहीं आया और न ही तीसरे के कार्यक्रम में आया। तो वह लोग गदूली गांव पहुंचे, जहां पता चला कि दोनों ही 13 जून से काम छोडकर जा चुके हैं। इससे परिजनों ने 4 अगस्त को बहादुरपुर थाने में दोनों की गुमशुदगी दर्ज कराई और रिश्तेदारों के यहां तलाश किया, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजनों व रिश्तेदारों ने जंगल में तलाश किया तो दो कंकाल मिले। इससे उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी।
एसपी विनीतकुमार जैन ने कहा कि दो लोगों का एक साथ सुसाइड मामला है। मृत्यु का सही कारण जानने कंकालों को मेडिकल कॉलेज शिवपुरी भेज रहे हैं जहां फोरेंसिक टीम जांच करेगी। हम चाहते हैं कि तह तक जाएं, क्योंकि यदि घटना के पीछे यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो पता चले। रामचरण का आयुष्मान कार्ड वहां मिला। परिजनों के सेंपल लेकर कंकालों की डीएनए जांच भी कराएंगे।एफएसएल (FSL) संचालक अवधेश भार्गव ने बताया कि हमने कंकालों के अवशेष एकत्रित कर लिए हैं और पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस शिवपुरी मेडीकल कॉलेज में लैब में इनकी जांच कराएगी। जांच रिपोर्ट आने तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
रात में कंकाल मिले तो ग्वालियर एफएसएल के क्षेत्रीय संचालक अवधेश भार्गव टीम के साथ पहुंचे, डॉग स्क्वॉड भी पहुंचा। एफएसएल दिनभर हड्ड्डियां एकत्रित करने और जांच में जुटी रही और एसपी विनीतकुमार जैन भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस ने डॉग मृतकों के जूते सूंघकर रामचरण के पैंट तक पहुंचा और फिर डोंगरा गांव तरफ गया लेकिन रास्ते में नाला होने से वापस लौट गया। इससे सुबह से दोपहर साढ़े तीन बजे तक जांच चली, लेकिन एफएसएल व पुलिस अधिकारी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। साथ ही यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह आत्महत्या है या फिर हत्या।