खौफनाक…जंगल में मिले नर कंकाल, 49 दिन से गायब थे 2 मजदूर, मचा हड़कंप

परिजनों ने बताया कि दोनों मृतक जून के पहले सप्ताह में मजदूरी करने गदूली गांव गए थे। रामचरण आदिवासी के छोटे पुत्र इंदर आदिवासी ने बताया कि भाभी की मृत्यु हो जाने पर रामचरण आदिवासी अंतिम संस्कार में नहीं आया और न ही तीसरे के कार्यक्रम में आया। तो वह लोग गदूली गांव पहुंचे, जहां पता चला कि दोनों ही 13 जून से काम छोडकर जा चुके हैं। इससे परिजनों ने 4 अगस्त को बहादुरपुर थाने में दोनों की गुमशुदगी दर्ज कराई और रिश्तेदारों के यहां तलाश किया, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजनों व रिश्तेदारों ने जंगल में तलाश किया तो दो कंकाल मिले। इससे उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी।