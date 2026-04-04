मैं तुम्हें आवास दे रहा हूं, बदले में मुझे क्या दोगे… भरे मंच से युवक से बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

Jyotiraditya Scindia - केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को मुंगावली व पिपरई के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण किया और जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्षेत्र को करीब 14.24 करोड़ रुपए की लागत के 78 विकास कार्यों की सौगात दी। 245 लाख रुपए की लागत के 13 कार्यों का लोकार्पण और 1179.24 लाख रुपए के 65 कार्यों का शिलान्यास किया। मुंगावली नगर परिषद ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुंगावली से उनका रिश्ता राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक है। उन्होंने कहा कि जिंदगी के प्रथम चरण से आखिरी चरण तक मुंगावली के विकास के लिए तत्पर रहेंगे। दौरे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक युवक को आवास लाभ दिया। बदले में उससे सुपारी खाना छोड़ने का वादा कराया।