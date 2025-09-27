Patrika LogoSwitch to English

14 लाख रुपए देकर बनवाई बीएचएमएस और पीजीडीसीए की डिग्री, जांच की तो निकली फर्जी

MP News: मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले के युवक के साथ विदिशा जिले में बड़ी ठगी हुई है।

अशोकनगर

Himanshu Singh

Sep 27, 2025

ashoknagar news

MP News: मध्यप्रदेश के अशोकनगर से बड़ी खबर सामने आई है। जहां डॉक्टर बनने का सपना लेकर चले युवक को ठगों ने ऐसा ठगा कि उसकी जिंदगी भर की पूंजी लूट गई। विदिशा जिले से फर्जी डिग्री बांटने का मामला सामने आया है। यहां पर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में 14.85 लाख रुपए ठग लिए गए और नकली डिग्री के साथ डिप्लोमा भी दे दिए।

पूरा मामला अशोकनगर जिले के मुंगावली क्षेत्र के मल्हारगढ़ मूडरा गांव का है। यहां के निवासी 32 वर्षीय रघुवीर बंजारा पुत्र गंगाराम बंजारा ने ग्वालियर आईजी को शिकायत कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है।

रिश्तेदारी में मुलाकात और शुरू हो गया फर्जीवाड़ा

रघुवीर बंजारा ने अपनी शिकायत में बताया कि जनवरी 2023 में वह रिश्तेदारी में विदिशा जिले के कुरवाई तहसील के निपानिया गांव निवासी धर्मेंद्र नायक पुत्र लक्ष्मण नायक से मिला। मुलाकात के दौरान धर्मेंद्र नायक ने खुद को विदिशा जिले की कुरवाई तहसील के राधेकृष्णा कंप्यूटर ट्रेनिंग संस्था बरवाई का प्रिसिंपल बताया था। धर्मेंद्र ने भरोसे में लेकर कहा कि वह रघुवीर बंजारा को बीएचएमएस और पीजीडीसीए करवा देगा। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी बुद्धा बंजारा को एएनएम कोर्स भी करवाने की बात भी कही थी।

14 लाख 85 हजार रुपए की मोटी रकम ली

ठगों ने युवक को भरोसा दिलाया कि डिग्री मिलने के बाद युवक कहीं भी क्लीनिक खोलकर डॉक्टरी कर सकेगा और उसकी पत्नी उसी क्लीनिक में नर्स का काम संभाल सकेगी। इससे पति-पत्नी को बड़ी इनकम होना शुरू हो जाएगी। धर्मेंद्र नायक ने अपने साथियों कुंदन नायक और गोविंद तिवारी के साथ मिलकर रघुवीर बंजारा से कुल 14 लाख 85 हजार रुपए कैश और फोन पे के जरिए ऐंठ लिए। इस रकम की बाकायदा रसीदें भी दी गईं। जिससे भरोसा और पुख्ता हो गया।

डिग्री और डिप्लोमा देखकर उड़े होश

जब धर्मेंद्र नायक ने रघुवीर बंजारा को डिग्री और डिप्लोमा दिए तो उसे देखकर युवक के होश उड़ गए। जिसकी मुलाकात जनवरी 2023 में हुई थी, लेकिन धर्मेंद्र नायक ने रघुवीर बंजारा के नाम की उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के नाम की बीएचएमएस की वर्ष 2015, 2016, 2017 और 2018 की अंकसूची, राधे कृष्णा कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की पीजीडीसीए की वर्ष 2023 का डिप्लोमा थमा दिया। साथ ही रघुवीर की पत्नी बुद्धा बंजारा के नाम की वीर बहादुरसिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर उप्र की एएनएम डिप्लोमा की वर्ष 2020 और वर्ष 2021 की अंकसूची पकड़ा दी।

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / 14 लाख रुपए देकर बनवाई बीएचएमएस और पीजीडीसीए की डिग्री, जांच की तो निकली फर्जी

