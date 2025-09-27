14 लाख रुपए देकर बनवाई बीएचएमएस और पीजीडीसीए की डिग्री, जांच की तो निकली फर्जी

MP News: मध्यप्रदेश के अशोकनगर से बड़ी खबर सामने आई है। जहां डॉक्टर बनने का सपना लेकर चले युवक को ठगों ने ऐसा ठगा कि उसकी जिंदगी भर की पूंजी लूट गई। विदिशा जिले से फर्जी डिग्री बांटने का मामला सामने आया है। यहां पर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में 14.85 लाख रुपए ठग लिए गए और नकली डिग्री के साथ डिप्लोमा भी दे दिए।



पूरा मामला अशोकनगर जिले के मुंगावली क्षेत्र के मल्हारगढ़ मूडरा गांव का है। यहां के निवासी 32 वर्षीय रघुवीर बंजारा पुत्र गंगाराम बंजारा ने ग्वालियर आईजी को शिकायत कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है।