अशोकनगर

17 साल की बेटी को मारकर पत्नी को धमकाया, मुंह खोला तो बाकी बच्चों को भी मार दूंगा..

mp news: पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी बेटी, पिता ने गला दबाकर मारा और फांसी के फंदे पर लटका दी थी लाश...।

अशोकनगर

Shailendra Sharma

Aug 27, 2025

ashoknagar
daughter wanted to marry her choice father strangled her to death

mp news: मध्यप्रदेश के अशोकनगर में एक पिता ने अपने ही हाथों से अपनी 17 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। बेटी को मारने के बाद आरोपी पिता ने बेटी की लाश को फांसी के फंदे पर लटकाकर सुसाइड करने की बात फैला दी और फिर जल्दबाजी में बेटी का अंतिम संस्कार भी कर दिया और उसकी अस्थियां भी विसर्जित कर दीं। अपने जुर्म को छिपाने के लिए आरोपी ने पत्नी को धमकी दी कि अगर किसी के सामने मुंह खोला तो बाकी बच्चों को भी जान से मार देगा लेकिन पुलिस ने 4 दिन में ही आरोपी पिता के जुर्म का पर्दाफाश कर दिया है।

पसंद की शादी करना चाहती थी बेटी

अशोकनगर के बहादरपुर थाना इलाके में रहने वाले बलिहार सिंह को पुलिस को उसकी बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि बलिहार सिंह की 17 साल की बेटी पसंद से शादी करना चाहती थी और जब ये बात आरोपी को पता चली तो उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और फिर हत्या को सुसाइड बताकर जल्दबाजी में बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया और उसकी अस्थियां भी विसर्जित कर दीं। लेकिन पुलिस को जब इस बात की खबर लगी तो पुलिस को शक हुआ और जब जांच हुई तो आरोपी पिता का गुनाह पकड़ा गया।

पत्नी ने बताई सच्चाई

आरोपी बलिहार सिंह की पत्नी ने पुलिस की पूछताछ में पति के जुर्म का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक पत्नी शुरू से ही डरी हुई थी जब उसे भरोसे में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 23 अगस्त को पति ने बेटी की दोपहर के समय सोते वक्त गला दबाकर हत्या कर दी थी। वो कमरे में पहुंची तो पति ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो बाकी बच्चों को भी जान से मार देगा। बेटी को मारने के बाद पति ने उसके गले में दुपट्टा डाला और बिस्तर पर उसे लेटाकर खुद ही शोर मचाने लगा कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है। बताया गया है कि करीब 8 महीने पहले आरोपी पिता ने बेटी का रिश्ता कहीं और तय किया था लेकिन बेटी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी और इसलिए बाप-बेटी के बीच विवाद हुआ था।

27 Aug 2025 10:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / 17 साल की बेटी को मारकर पत्नी को धमकाया, मुंह खोला तो बाकी बच्चों को भी मार दूंगा..

