17 साल की बेटी को मारकर पत्नी को धमकाया, मुंह खोला तो बाकी बच्चों को भी मार दूंगा..

आरोपी बलिहार सिंह की पत्नी ने पुलिस की पूछताछ में पति के जुर्म का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक पत्नी शुरू से ही डरी हुई थी जब उसे भरोसे में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 23 अगस्त को पति ने बेटी की दोपहर के समय सोते वक्त गला दबाकर हत्या कर दी थी। वो कमरे में पहुंची तो पति ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो बाकी बच्चों को भी जान से मार देगा। बेटी को मारने के बाद पति ने उसके गले में दुपट्टा डाला और बिस्तर पर उसे लेटाकर खुद ही शोर मचाने लगा कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है। बताया गया है कि करीब 8 महीने पहले आरोपी पिता ने बेटी का रिश्ता कहीं और तय किया था लेकिन बेटी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी और इसलिए बाप-बेटी के बीच विवाद हुआ था।