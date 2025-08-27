संभलकर..अगले 24 घंटों में ‘स्ट्रॉन्ग होगा सिस्टम’, 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 28 अगस्त से बारिश का सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकता है जिसके कारण फिर से भारी बारिश की संभावना है। मौसम प्रणालियों की बात की जाए तो मानसून ट्रफ बीकानेर, दमोह, पेंड्रा रोड से होते हुए ओडिशा तट से दूर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर सुस्पष्ट निम्न दबाव के केन्द्र और फिर दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तर है। इसके साथ ही एक मानसून ट्रफ मध्य मध्यप्रदेश से पूर्वी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा होते हुए दक्षिण पंजाब पर बने ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण तक मध्य समुद्र तल से 1.5 किमी. की ऊंचाई पर विस्तृत है।