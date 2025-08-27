Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

संभलकर..अगले 24 घंटों में ‘स्ट्रॉन्ग होगा सिस्टम’, 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

mp weather: मौसम विभाग के मुताबिक दमोह के ऊपर से गुजर रही मानसून ट्रफ, 28 अगस्त से सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की संभावना..।

भोपाल

Shailendra Sharma

Aug 27, 2025

mp weather
mp weather heavy rainfall in next few hours alert in 6 districts imd issues warning

mp weather: मध्यप्रदेश में बीते कुछ दिनों से चल रहा बारिश का सिलसिला बुधवार को कमजोर हुआ जिसके कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई जबकि अन्य जगह मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को इंदौर, उज्जैन और श्योपुर में पानी गिरा है जबकि सागर, शाजापुर, मंदसौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, धार, बालाघाट, खरगोन और रतलाम में भी हल्की बारिश हुई है। वहीं इस बीच बुधवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने बुधवार को अगले 24 घंटों (गुरूवार सुबह 8.30 बजे तक) के लिए जो ताजा बुलेटिन जारी किया उसमें प्रदेश के 6 जिलों बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, रतलाम जिलों में भारी बारिश और झंझावत व वज्रपात की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।

पिछले 24 घंटों में ऐसा रहा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटो के दौरान भोपाल, शहडोल, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर और इंदौर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर, उज्जैन संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है।

28 अगस्त से स्ट्रॉन्ग हो सकता है सिस्टम

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 28 अगस्त से बारिश का सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकता है जिसके कारण फिर से भारी बारिश की संभावना है। मौसम प्रणालियों की बात की जाए तो मानसून ट्रफ बीकानेर, दमोह, पेंड्रा रोड से होते हुए ओडिशा तट से दूर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर सुस्पष्ट निम्न दबाव के केन्द्र और फिर दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तर है। इसके साथ ही एक मानसून ट्रफ मध्य मध्यप्रदेश से पूर्वी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा होते हुए दक्षिण पंजाब पर बने ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण तक मध्य समुद्र तल से 1.5 किमी. की ऊंचाई पर विस्तृत है।

Published on:

27 Aug 2025 10:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / संभलकर..अगले 24 घंटों में 'स्ट्रॉन्ग होगा सिस्टम', 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

