एमपी के इस जिले से कानपुर तक बन रहा शानदार फोरलेन, जमीनों के बढ़े दाम

इस फोरलेन पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किमी प्रति घंटा रखी जाएगी। फिलहाल कानपुर से सागर की दूरी तय करने में लगभग 7 घंटे लगते हैं, लेकिन फोरलेन बनने के बाद यह सफर सिर्फ ढाई घंटे का रह जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए लाईओवर, अंडरपास, सर्विस रोड और टोल प्लाजा जैसी सुविधाएं भी तैयार की जा रही हैं। छतरपुर जिले में यह परियोजना दो बड़े चरणों में आगे बढ़ रही है। परियोजना का तीसरा फेज साठिया घाटी से चौका गांव तक 55 किलोमीटर में लागत 1,008 करोड़ रुपए से होगा। वहीं, चौथा फेज चौका गांव से कैमाहा बैरियर तक 43 किमी तक 997 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। पूरी परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य 2028 तक निर्धारित किया गया है।