सुनो सरकार! लाड़ली बिटिया कैसे जाएगी स्कूल? 14 स्कूल बंद करने की तैयारी

MP News: मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले में 14 स्कूलों को बंद करने की तैयारी है। इन सभी स्कूलों को सीएम राइज टोरिया स्कूल में विलय करने की योजना है। जिसके विरोध में सोमवाप को छात्र, अभिभावक और विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने तरह-तरह के पोस्टर बनाकर विरोध किए। एक पोस्टर में लिखा हुआ था कि सुनो सरकार लाड़ली बिटिया 10 किमी दूर कैसे जाएगी स्कूल।
प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन में बताया कि बंद होने वाले स्कूलों में शहर का सिर्फ एक ही कन्या माध्यमिक विद्यालय प्रमुख है। जिसमें 1200 छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। बाकी के स्कूलों में 5000 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं।
शंकरपुर मगरदा के प्राथमिक स्कूल में ताला जड़ा हुआ है। यहां पर 135 छात्र पढ़ते थे। कई बच्चों ने स्कूल बंद होने के कारण पढ़ाई छोड़ दी है। गरीब और मजदूर तबके के लोगों को कहना है कि वह अपने बच्चों को घर से दूर स्थित सीएम राइज स्कूल नहीं भेज सकते। इस स्कूल से कई प्रतिष्ठित लोगों का जुड़ाव है।
प्रदर्शनकारियों ने शंकरपुर मगरदा का स्कूल फिर से शुरु करने की मांग रखी। साथ ही 14 स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। कन्या विद्यालय की नई इमारत बनाई जाए और वहां हो रही निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए। यह मांगें नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।