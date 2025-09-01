सुनो सरकार! लाड़ली बिटिया कैसे जाएगी स्कूल? 14 स्कूल बंद करने की तैयारी

MP News: मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले में 14 स्कूलों को बंद करने की तैयारी है। इन सभी स्कूलों को सीएम राइज टोरिया स्कूल में विलय करने की योजना है। जिसके विरोध में सोमवाप को छात्र, अभिभावक और विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने तरह-तरह के पोस्टर बनाकर विरोध किए। एक पोस्टर में लिखा हुआ था कि सुनो सरकार लाड़ली बिटिया 10 किमी दूर कैसे जाएगी स्कूल।

