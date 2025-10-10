‘I Love you too, ये मोहब्बत का रिश्ता है’…कहकर ‘सिंधिया’ ने समर्थक को दिया जवाब

MP News: मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले में जनसभा को संबोधित करते वक्त केन्द्रीय संचार मंत्री और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक समर्थक ने चिल्लाते हुए कहा कि सिंधिया जी आई लव यू। सिंधिया ने ये बात सुनते ही तुरंत भाषण रोका और जवाब देते कहा कि आई लव यू टू । ये मोहब्बत और इश्क का ही रिश्ता है, कोई और रिश्ता 15 पीढ़ी नहीं चलता। आजकल 15 दिन भी रिश्ते नहीं चलते। हमारा रिश्ता 15 पीढ़ियों से चलता आ रहा है।
शुक्रवार को अशोकनगर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने AMRUT 2.0 के तहत राजघाट जल वितरण योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचे। किसान के खेत हरे-भरे हों और बहनों को पानी ढोने के बोझ से आजादी मिले।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि इस योजना की कुल लागत लगभग 14.5 करोड़ है। नगर पालिका परिषद अशोकनगर को राजघाट समूह परियोजना से 13.17 MLD शुद्ध पेयजल मिलेगा। योजना में पांच नई टंकियां बनाई जाएंगी, जिनकी क्षमता क्रमशः 2100 KL, 1500 KL, 1350 KL, 1400 KL और 550 KL होगी। इसके अलावा शहर में लगभग 55 किलोमीटर HDPE पाइपलाइन बिछाई जाएगी और टंकियों को भरने के लिए 7 किलोमीटर पाइपलाइन डाली जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
अशोकनगर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग