Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अशोकनगर

‘I Love you too, ये मोहब्बत का रिश्ता है’…कहकर ‘सिंधिया’ ने समर्थक को दिया जवाब

MP News: केन्द्रीय संचार मंत्री और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से सभा के दौरान एक समर्थक ने कहा कि- सिंधिया जी आई लव यू। इसका जवाब देते हुए सिंधिया ने कहा कि आई लव यू टू । ये मोहब्बत और इश्क का ही रिश्ता है।

less than 1 minute read

अशोकनगर

image

Himanshu Singh

Oct 10, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले में जनसभा को संबोधित करते वक्त केन्द्रीय संचार मंत्री और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक समर्थक ने चिल्लाते हुए कहा कि सिंधिया जी आई लव यू। सिंधिया ने ये बात सुनते ही तुरंत भाषण रोका और जवाब देते कहा कि आई लव यू टू । ये मोहब्बत और इश्क का ही रिश्ता है, कोई और रिश्ता 15 पीढ़ी नहीं चलता। आजकल 15 दिन भी रिश्ते नहीं चलते। हमारा रिश्ता 15 पीढ़ियों से चलता आ रहा है।

सिंधिया ने राजघाट जल वितरण योजना का शिलान्यास किया

शुक्रवार को अशोकनगर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने AMRUT 2.0 के तहत राजघाट जल वितरण योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचे। किसान के खेत हरे-भरे हों और बहनों को पानी ढोने के बोझ से आजादी मिले।

7 किलोमीटर पाइपलाइन डाली जाएगी- सिंधिया

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि इस योजना की कुल लागत लगभग 14.5 करोड़ है। नगर पालिका परिषद अशोकनगर को राजघाट समूह परियोजना से 13.17 MLD शुद्ध पेयजल मिलेगा। योजना में पांच नई टंकियां बनाई जाएंगी, जिनकी क्षमता क्रमशः 2100 KL, 1500 KL, 1350 KL, 1400 KL और 550 KL होगी। इसके अलावा शहर में लगभग 55 किलोमीटर HDPE पाइपलाइन बिछाई जाएगी और टंकियों को भरने के लिए 7 किलोमीटर पाइपलाइन डाली जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 08:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / ‘I Love you too, ये मोहब्बत का रिश्ता है’…कहकर ‘सिंधिया’ ने समर्थक को दिया जवाब

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 5 दिन बंद रहेगी ये ट्रेन, कई ट्रेनों का बदला गया रूट

train cancelled nagda express closed 5 days ujjain station mp news
अशोकनगर

जैन संत ने रचा इतिहास: USA, UN एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड से हुए सम्मानित

Jain Sant acharya arjavsagar maharaj honored by USA UN Asian Book of World Records mp news
अशोकनगर

एमपी में 54 लाख का पैकेज छोड़ 24 साल के इंजीनियर ने अपनाया वैराग्य पथ

ashoknagar
अशोकनगर

4 दिल, 34 आंखें और 10 लीवर-किडनी दान, BJP नेताओं की अनोखी श्रद्धांजलि

bjp leaders pledge organ donation Madhavrao Scindia death anniversary mp news
अशोकनगर

भाजपा विधायक की सब इंस्पेक्टर बहू के खिलाफ सीएम को पत्र, गरमाई सियासत

MP politics
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.