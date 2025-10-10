‘I Love you too, ये मोहब्बत का रिश्ता है’…कहकर ‘सिंधिया’ ने समर्थक को दिया जवाब

MP News: मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले में जनसभा को संबोधित करते वक्त केन्द्रीय संचार मंत्री और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक समर्थक ने चिल्लाते हुए कहा कि सिंधिया जी आई लव यू। सिंधिया ने ये बात सुनते ही तुरंत भाषण रोका और जवाब देते कहा कि आई लव यू टू । ये मोहब्बत और इश्क का ही रिश्ता है, कोई और रिश्ता 15 पीढ़ी नहीं चलता। आजकल 15 दिन भी रिश्ते नहीं चलते। हमारा रिश्ता 15 पीढ़ियों से चलता आ रहा है।