‘लाड़ली बहनों कांग्रेसियों के लिए चप्पल तैयार रखना’, सीएम मोहन यादव ने साधा निशाना

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शनिवार को अशोकनगर जिले पहुंचे। यहां पर उन्होंने पूर्व सांसद केपी यादव के स्वर्गीय पिता रघुवीर सिंह यादव की छठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने कृष्ण धाम बनाने की घोषणा की।
सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर बनाया गया है। अब कृष्ण मंदिर की बारी है। मध्यप्रदेश में जहां पर भगवान राम और कृष्ण के पद चिन्ह पड़े हैं। वहां पर देवलोक की स्थापना की जाएगी।
सीएम डॉ मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लाड़ली बहनों को पैसे दे रही है। कांग्रेस कहती है बहनें दारू पी जाती है। बहनें चप्पल तैयार रखा। कोई कांग्रेसी आएं तो कहना कि अब तू बता कि पैसे का परिवार में क्या उपयोग हो रहा कि ये दुरुपयोग हो रहा है। इनको शर्म तक नहीं आती। ये लोग वोट के भूखे हैं। केवल एक ही काम करते हैं कि आपस में लोगों को लड़ाओ। फूट बो दो और अपना काम चलाओ।
रास्ते में कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रोककर क्रेन के माध्यम से सीएम डॉ मोहन यादव को को माला पहनाई। इसके बाद सीएम पूर्व सांसद के घर में पहुंचे। यहां पर उन्होंने मंदिर में विधि-विधान के साथ पूजा-पाठ की। फिर मुख्यमंत्री सभा स्थल पहुंचे। यहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया।