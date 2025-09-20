‘लाड़ली बहनों कांग्रेसियों के लिए चप्पल तैयार रखना’, सीएम मोहन यादव ने साधा निशाना

सीएम डॉ मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लाड़ली बहनों को पैसे दे रही है। कांग्रेस कहती है बहनें दारू पी जाती है। बहनें चप्पल तैयार रखा। कोई कांग्रेसी आएं तो कहना कि अब तू बता कि पैसे का परिवार में क्या उपयोग हो रहा कि ये दुरुपयोग हो रहा है। इनको शर्म तक नहीं आती। ये लोग वोट के भूखे हैं। केवल एक ही काम करते हैं कि आपस में लोगों को लड़ाओ। फूट बो दो और अपना काम चलाओ।