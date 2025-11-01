एमपी में पकड़ाया तांत्रिकों का मनपसंद ‘Red Sand Boa Snake’, 25 करोड़ तक कीमत

MP News: मध्यप्रदेश के अशोकनगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्करों को दुर्लभ प्रजाति के रेड सैंड बोआ (Red Sand Boa Snake) के साथ गिरफ्तार किया है। यह वही प्रजाति है, जिसका वैज्ञानिक नाम एरिक्स जॉनी है और जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित श्रेणी में रखा गया है।



दरअसल, कोतवाली पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि दो व्यक्ति एक सांप को बेचने के उद्देश्य से जेबीएस कॉलोनी की ओर जा रहे हैं। एसपी राजीव कुमार मिश्रा के निर्देश पर थाना प्रभारी निरीक्षक रवि प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने जेबीएस कॉलोनी क्षेत्र में सघन चेकिंग की और संदिग्ध दो व्यक्तियों को पकड़ा। तलाशी में उनके बैग से जीवित रेड सैंड बोआ साँप बरामद किया गया। जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1.25 करोड़ से 25 करोड़ तक कीमत बताई जा रही है।