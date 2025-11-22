पोस्टमार्टम करते जागा वैराग्य, सरकारी नौकरी छोड़ी, MBBS डॉक्टर अब लेंगे दीक्षा

ब्रह्मचारी अतिशय भैया को बचपन से मुनि बनने की चाह थी। 8 साल की उम्र में सांगानेर में पढ़ाई करने निकल गए थे। लौटने पर जैन धर्म के कई विधान व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए। अभी उम्र 23 वर्ष है। जीजा रचित जैन ने बताया कि अतिशय भैया के पिता जितेंद्र कुमार नमक मंडी में क्रॉकरी की दुकान चलाते हैं। लाखों का कारोबार है। मां वंदना जैन गृहिणी हैं। बहन स्तुति जैन और छोटा भाई अक्षत जैन है। उन्होंने बताया कि मुनि सुधा सागर का पिछले वर्ष चातुर्मास हुआ था, तभी अतिशय भैया ने ब्रह्मचारी व्रत ले लिया था। एक वर्ष से मुनि संघ के साथ में हैं। बचपन से ही उनकी रुचि मुनि बनने की थी। अतिशय ने धीरे-धीरे संसार के मोह-बंधन से अपने आप को दूर कर लिया था।