चक्काजाम पर प्रतिबंध! बिना अनुमति सड़क रोकी तो होगा केस, प्रशासन का बड़ा फैसला

सामाजिक व राजनीतिक संगठनों, समूहों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में संचालित विभिन्न कार्यालयों के कार्यों मे व्यवधान उत्पन्न न हो और कानून व शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिससे अब कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। राजनीतिक, सामाजिक एवं अन्य घटनाओं के विरोध में आयोजनकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन देने से पहले 3 दिन पूर्व एसडीएम व एसडीओपी को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति लेना होगी। लिखित अनुमति मिलने पर कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर ज्ञापन दे सकेंगे। (MP News)