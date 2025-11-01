एमपी में हाथों में जलते दीपक लेकर निकले हजारों लोग, जगमगा उठा यह शहर

Ashoknagar- एमपी में शनिवार को अनोखा नजारा देखा गया। जब सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे तब प्रदेश के अशोकनगर में हजारों लोग सड़कों पर ए​कत्रित हो चुके थे। वे अपने हाथों में जलता दीपक लेकर निकले थे। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। शहर में तड़के 4:45 बजे ही शंख ध्वनि गूंजने लगी थी। अशोकनगर में देव प्रबोधिनी एकादशी के मौके पर यह परंपरागत प्रभात फेरी निकाली जा रही थी। स्वागत के लिए शहर में घर-घर दरवाजों पर रंगोली सजाई गई थी। शहरभर में दीप भी जलाए। सुबह का धुंधलका दीपावली सा जगमगा चुका था।