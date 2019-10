अफगानिस्तान: नांगरहार प्रांत में बड़ा आतंकी हमला, एक बच्चा समेत 10 की मौत, 27 घायल

काबुल। अफगान सरकार और तालिबान के बीच सत्ता को लेकर चल रहे संघर्ष के बीच सोमवार को एक बड़ा आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर में अफगान सेना के वाहन को निशाना बनाते हुए हमले को अंजाम दिया गया।

इस हमले में एक बच्चा समेत 10 लोगों की मौैत हो गई है, जबकि 27 लोग घायल हो गए हैं। अफगानिस्तान के टोलो न्‍यूज और स्‍थानीय प्रशासन ने इस हमले की इसकी पुष्टि की है। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे तालिबान का हाथ है।

बता दें कि बीते दिनों अमरीका और तालिबान के बीच शांति वार्ता रद्द होने के बाद से अफगानिस्तान में आतंकी हमले तेज हो गए हैं। अफगान सेना और तालिबान के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है।

