काबुल: बम विस्फोट में उड़ा उपराष्ट्रपति का ऑफिस, 20 लोगों की मौत

काबुल। अफगानिस्तान में एक बड़े आत्मघाती हमले ( Kabul suicide attack ) हमले से हड़कंप मच गया है। इस हमले का निशाना आगामी सितंबर में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार अमरुल्लाह सालेह ( attack on vice president candidate ) थे। हालांकि, वे हमले में बच गए।

काबुल स्थित उम्मीदवार के कार्यालय पर हुए आत्मघाती हमले में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 अन्य घायल हो गए। इस बारे में अफगान प्रशासन की ओर से सोमवार को जानकारी साझा की गई।

28 सितंबर को होने वाले हैं उपराष्ट्रपति चुनाव

प्रशासन के मुताबिक पूर्व खुफिया प्रमुख अमरुल्लाह सालेह के कार्यालय के पास रविवार की शाम को 4.30 बजे कार विस्फोट हुआ। बता दें कि सालेह 28 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार हैं। यही नहीं वे अशरफ गनी के साथी के रूप में भी जाने जाते हैं। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता नसरत रहीमी ने मीडिया को बताया, 'इस हमले में 20 लोगों की मौत हो गई। घटना में 50 लोग घायल भी हुए हैं। मारे गए लोगों में चार सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं।'

अफगानिस्तान: गजनी बम धमाके चार लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल

आत्मघाती हमलावर सहित चारों हमलावर मारे गए

बताया जा रहा है कि तीन हमलावर कार्यालय के चार मंजिली इमारत में कई घंटों तक छिपे रहे। हमलावरों को वहां से निकालने के लिए सुरक्षा बलों ने एक अभियान चलाया। ऑपरेशन आधी रात तक चला। इसके बाद खुलासा हुआ कि हमले में आत्मघाती हमलावर सहित चारों हमलावर मारे गए हैं। इसके बाद मरने वालों की कुल संख्या 24 हो गई है।

दोहरे आतंकी हमलों से दहला पाकिस्तान, 10 जवानों की मौत

My brother, true son of the Afghan soil and first VP candidate of my electoral team, @AmrullahSaleh2 has survived a complex attack by enemies of the state. We are relieved and thank the almighty that attack has failed.