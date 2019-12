CAB पर अमित शाह के बयान से भड़का बांग्लादेश, विदेशमंत्री अब्दुल मोमेन का भारत दौरा रद्द

ढाका। नागरिकता संशोधन विधेयक ( citizenship Amendment Bill ) यानी CAB भारतीय संसद के दोनों संदनों (लोकसभा और राज्यसभा) से पारित हो गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। लेकिन इस बीच देशभऱ में इसे लेकर विरोध-प्रदर्शन हो रहा है।

इन सबके बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जो भारत के विदेश नीति के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। CAB को लेकर पहले पाकिस्तान ने विरोध जताया और फिर अमरीका से भी इसे लेकर कुछ-कुछ विरोध की आवाजें सुनाई दी, हालांकि ये आधिकारिक तौर पर अमरीकी सरकार का बयान नहीं है।

CAB पर अमरीकी सांसद कार्सन की तिलमिलाहट, कहा- भारत में मुस्लिमों को दोयम दर्जे की बनाने की कोशिश

अब बांग्लादेश सरकार की ओर से CAB पर बड़ा बयान आया है। दरअसल, राज्यसभा में CAB पर चर्चा के दौरान सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदू अपनी धार्मिक गतिविधियां नहीं कर पाते हैं।

अमित शाह के इस बयान को लेकर बांग्लादेश ने आपत्ति दर्ज कराई है। बांग्लादेशी विदेश मंत्री डॉक्टर एके अब्दुल मोमेन (Bangladesh Foreign Minister AK Abdul Momen) ने कड़ा ऐतराज जताया। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अब्दुल मोमेन ने 12-14 दिसंबर के बीच होने वाली अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी है।

Bangladesh Foreign Minister AK Abdul Momen: I had to cancel my trip to New Delhi as I have to participate in the 'Buddijibi Debosh' and 'Bijoy Debosh' and more so as our State Minister is out of the country in Madrid and our Foreign Secretary is in the Hague.