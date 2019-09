सामने आया इमरान खान का 'नया पाकिस्तान', अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जमकर थिरकीं बेली डांसर

इस्लामाबाद।पाकिस्तान ने डूबती अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए इस बार बेली डांस का सहारा लिया है। पाक सरकार बेेली डांसरों के सहारे निवेशकों को लुभाने की कोशिश में है। गौरतलब है कि पाकिस्तान पाकिस्तान सरहद चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SCCI) ने हाल ही में एक सम्मेलन का आयोजन अजेरबन में किया।

When General Doctrine Chief Economist tries to lure investors into the Pakistan Investment Promotion Conference in Baku, Azerbaijan with belly dancers.... pic.twitter.com/OUoV85wmnV

इस सम्मेलन में बेली डांंसरों को नाचते हुए देखा गया। इस सम्मेलन का शीर्षक 'खैबर पख्तूनवा इवेस्टमेंट अपोज्यूनिटी कॉफ्रेंस' रखा गया था। इसका आयोजन चार से आठ सितंबर के बीच बाकू में किया गया। पाकिस्तान पत्रकार गुल बुखारी के अनुसार इन डांसरों ने जमकर डांस किया और पूरे शो में चारचांद लगा दिए।

Look at this....Paki buffoons are laughing at Chandrayaan-2. Meanwhile they are performing *belly dance at SCCI Summit in Baku, Azerbaijan* to attract *investments* in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan 😂😂@ShefVaidya @TarekFatah@OpIndia_com @shamsharmashowhttps://t.co/pmxUnPavPk