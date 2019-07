खस्ताहाल हो रही है चीन की अर्थव्यवस्था, 1990 के बाद विकास दर में सबसे बड़ी गिरावट

बीजिंग। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में चीनी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी गिरवाट दर्ज की गई है। 1990 के दशक की शुरुआत से चीन की अर्थव्यवस्था अपनी सबसे धीमी गति से बढ़ी है। अप्रैल से जून की तिमाही में चीनी अर्थव्यवस्था 6.2 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ी है। यह परिणाम पूर्वानुमान के अनुरूप ही है।

एक जैसा है ट्रंप और इमरान का मिजाज, अल्लाह खैर करे: पाक मंत्री

China's GDP growth slips to 6.2%, 3-decade low in Q2 amid trade war with US



Read @ANI Story | https://t.co/3WG26RgmDa pic.twitter.com/fF8Rk20EGP