पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के अगले PM बनेंगे! सोशल मीडिया पर लोगों ने उड़ाया मजाक

लाहौर। जम्मू-कश्मीर मामले पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की करारी हार के बाद अब प्रधानमंत्री इमरान खान ने स्वीकार कर लिया है कि यदि भारत के साथ युद्ध हुआ तो पाकिस्तान हार जाएगा।

इन सबके बीच पाकिस्तान की सियासत में भी हलचल तेज हो गई है और लोग प्रधानमंत्री की बात करने लगे हैं। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान की तरह ही अब क्रिकेट का मैदान छोड़कर राजनीति की पिच पर कदम रख चुके शाहिद अफरीदी को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं।

इमरान खान को अपने ही घर में लगा बड़ा झटका, कानून मंत्री ने कहा- ICJ में नहीं ले जा सकते कश्मीर मुद्दा

लोग यह चर्चा करने लगे हैं कि पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के बाद अब पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री शाहिद अफरीदी ही बनेंगे।

Yes, he is in full mood and over confident to be next PM of Pakistan.



Ye bhi kashmir kashmir chilaayegaa. End me Pakistan ko bech dega.. Pakka



Amit shah, Ambani, tata, will be ready to buy. https://t.co/YJ3D7eEJwy