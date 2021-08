Kabul Airport Attack: आतंकी संगठन ISIS-K ने ली हमले की जिम्मेदारी, भारत ने की कड़ी निंदा

नई दिल्ली। भारत ( India ) ने काबुल हवाई अड्डे ( Kabul Airport Attack ) के पास हुए घातक बम धमाकों ( Bomb Blast ) की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि, इन धमाकों ने एक बार फिर उस जरूरत पर जोर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एक साथ आने की जरूरत है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन आतंकी हमलों ने आतंक और आतंकवादियों को शरण देने वालों के खिलाफ दुनिया के एकमत से खड़े होने की आवश्यकता को सुदृढ़ किया है। बता दें कि गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट के पास हुए दो आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों की ओर से भीड़ पर किए गए हमले में कम से कम 72 लोग की मौत हो गई है।

इनमें 13 अमरीकी सैनिक बताए जा रहे हैं, जबकि अन्य अफगान नागरिक हैं। हमले में 140 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS-K ( ISIS-Khorosan ) ने घातक दोहरे हमले की जिम्मेदारी ली है।

We strongly condemn the bomb blasts in Kabul today. Extend our heartfelt condolences to the families of the victims of this terrorist attack. Press Release : https://t.co/Zk4FG7OdSl

भारत ने की निंदा

काबुल एयरपोर्ट के पास हुए धमाकों की भारत ने कड़ी निंदा की है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटरनल एफेयर्स के प्रवक्त अरिंदम बागची ने कहा कि, इस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है।

बम धमाकों के बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तरफी मची रही. एयरपोर्ट से आई तस्‍वीरों में लोग लहूलुहान होकर भागते हुए दिखे। पहला धमाका एयरपोर्ट के अब्बे गेट पर हुआ तो दूसरा धमाका बरून होटल के पास हुआ।

There was no immediate claim of responsibility for the blasts, but US officials pointed the finger at Islamic State's Afghan affiliate, ISIS-Khorosan, which has emerged as enemies of both the West and of the Taliban: Reuters #Afghanistan