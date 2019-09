जाधव के कांसुलर एक्सेस पर PAK की ना'पाक' हरकत, भारत ने कहा- मुलाकात के दौरान दबाव में दिखे कुलभूषण

इस्लामाबाद। कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के दबाव में आकर अंततः पाकिस्तान ने सोमवार को जाधव को कांसुलर एक्सेस दे दिया। लेकिन इस बार भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। इसका खुलासा भारतीय अधिकारी ने जाधव से मुलाकात के बाद की है।

इस्लामाबाद में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलुवालिया ने कहा है कि कुलभूषण जाधव मुलाकात के दौरान काभी दवाब में दिख रहे थे।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान ने जाधव को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय ने जाधव की मां से भी बात की और इस मामले में जो कुछ भी प्रोग्रेस हुआ उसकी सूचना दी।

भारत सरकार ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अपने झूठे आरोपों को स्वीकार करने के लिए जाधव पर दबाव बनाया है। बता दें कि सोमवार को एक सबजेल में पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों को जाधव से मिलने दिया।

Ministry of External Affairs: The Charge d’ Affaires, High Commission of India in Islamabad, met #KulbhushanJadhav today. While we await a comprehensive report,it was clear that he appeared to be under extreme pressure to parrot a false narrative to bolster Pak’s untenable claims pic.twitter.com/YDY9eaQByb