पाकिस्तान के लिए यूरोपीय संघ से झटका! धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरनाक देशों में शामिल करने की उठी मांग

लंदन। पाकिस्तान का आतंकियों को बढ़ावा और अल्पसंख्यकों का दमन करना अब भारी पड़ा रहा है। कश्मीर मुद्दे पर एक-एक कर हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर फेल हो रहे पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो रही है। दरअसल, अब मांग उठ रही है कि पाक को धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करने वाले देशों की सूची में डालने की मांग उठ रही है।

जेनेवा में हुई EU की बैठक

UNPO (अनप्रजेंटेड नेशन एंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन) के महासचिव राल्फ बुनचे ने यूरोपीय संघ के सामने यह मांग रखी है। गुरुवार को यूरोपीय संघ की जेनेवा में एक बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान निवासी अल्पसंख्यकों की दुर्गति और बदहाल परिस्थितियों को लेकर चर्चा हुई। इसी दौरान बुनचे ने यह आग्रह किया। बैठक में बुनचे पाकिस्तान के खासकर सिंध इलाके में धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। बुनचे ने कहा, 'पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता के विषय पर काफी दिनों से बात होती आ रही है और ये बेहद जरूरी भी है।

R Bunche: Last Nov US Dept of State designated Pak as a country of particular concern under Int'l Religious Freedom Acts which puts it in company of some horrible states in terms of religious freedom & says you can’t ignore problems with religious extremism & persecution in Pak. https://t.co/vLzSJYVPco