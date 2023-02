नॉर्थ कोरिया में हुआ अजीब फरमान जारी, किसी भी लड़की के Kim Jong Un की बेटी जैसा नाम रखने पर लगा बैन

नॉर्थ कोरिया में हुआ अजीब फरमान जारी, किसी भी लड़की के Kim Jong Un की बेटी जैसा नाम रखने पर लगा बैन

नई दिल्लीPublished: Feb 16, 2023 02:40:15 pm Submitted by: Tanay Mishra

North Korean Girls Can't Have Kim Jong Un's Daughter's Name: नॉर्थ कोरिया में हाल ही में एक अजीब सा फरमान जारी किया गया है। देश के तानाशाह किम जोंग उन के आदेश पर अब नॉर्थ कोरिया में रहने वाली लड़कियों पर एक विशिष्ट नाम रखने के लिए बैन लगा दिया गया है। इसकी वजह जानकार आप भी हैरान रह जाएंगे।

Kim Jong Un with his daughter Ju Ae