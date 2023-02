सऊदी अरब का ऐतिहासिक फैसला, पहली बार एक महिला को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा

Saudi Arabia To Send Its First Female Astronaut To Space: सऊदी अरब ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। देश के इतिहास में जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, वो अब होने जा रहा है। सऊदी अरब से पहली बार एक महिला को जल्द ही अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।

