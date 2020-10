North Korea: किम जोंग उन ने फिर दुनिया को दिखाई ताकत, पेश किया सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल

प्योंगयांग। उत्तर कोरिया ( North Korea ) के तानाशाह शासक किम जोंग उन ( Kim Jong Un ) ने एक बार फिर से दुनिया के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। शनिवार को वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया ( Workers Party Of Korea ) के 75 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित भव्य परेड शो में एक से बढ़कर एक हथियारों और मिसाइलों का प्रदर्शन कर दुनिया को चौंका दिया है।

इससे पहले उत्तर कोरिया ने कभी भी इतने व्यापक तरीके से हथियारों और मिसाइलों का प्रदर्शन किया था। किम जोंग उन ने दुनिया के सामने पहले ना देखेे गए टैंकों से लेकर विशालकाय बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन किया। हालांकि इस बार के परेड में जो अलग दिखा वह ये था कि किम जोंग उन ने अमरीका को लेकर कोई भड़काऊ और तीखा बयान नहीं दिया। इससे पहले हर बार किम जोंग उन अमरीका को धमकी देते नजर आते थे।

North Korea: खतरे में अमरीकी नेवल बेस! तानाशाह Kim Jong Un ने बनाई खतरनाक पनडुब्बी

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि किम जोंग अमरीका के खिलाफ बयानबाजी न करके और इतने व्यापक तौर पर हथियारों का प्रदर्शन करके एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनपर लगे प्रतिबंधों को लेकर कोई रियायत मिल सके।

हेरीटेज फाउंडेशन में सीआईए नॉर्थ कोरिया एनालिस्ट ब्रूस क्लिंगनेर ने कहा, 'किम जोंग उन का भाषण अमरीका को धमकाने वाला नहीं था, बल्कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियारों को सेल्फ डिफेंस के लिए बताया। उन्होंने कहा, स्पष्ट संदेश यह है कि अमरीकी दावों के विपरीत नॉर्थ कोरिया का परमाणु खतरा खत्म नहीं हुआ है।'

North Korea unveiled a previously unseen intercontinental ballistic missile at an unprecedented predawn military parade that displayed the country's long-range weapons for the first time in two years https://t.co/DJIfWXSR2z pic.twitter.com/HISiXckDf1