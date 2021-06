मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर भारत में एक दिन का राजकीय शोक घोषित

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर पूरे भारत में 5 जून को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने कहा, सर मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। उनके सम्मान में, भारत सरकार ने फैसला किया है कि कल (शनिवार) पूरे देश में एक दिन का राजकीय शोक होगा।"

पूरे भारत में शोक के दिन राष्ट्रीय ध्वज को उन सभी भवनों पर आधा झुकाया जाएगा जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है और उस दिन कोई आधिकारिक मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होगा। अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मॉरीशस के समकक्ष प्रविंद जगन्नाथ को फोन किया।

प्रधान मंत्री मोदी ने एक ट्वीट करते हुए प्रविंद जगन्नाथ के साथ फोन पर हुई बातचीत के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि अनिरुद्ध जगन्नाथ को मॉरीशस के साथ भारत की विशेष मित्रता के प्रमुख वास्तुकार के रूप में याद किया जाएगा।

पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा "मैंने सर अनिरुद्ध जगन्नाथ के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए मॉरीशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ को फोन किया। उन्हें हिंद महासागर क्षेत्र के सबसे बड़े नेताओं में से एक और मॉरीशस के साथ भारत की विशेष मित्रता के प्रमुख वास्तुकार के रूप में याद किया जाएगा।"

