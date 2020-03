Coronavirus के खिलाफ लड़ाई में PM मोदी के पहल का PAK ने किया स्वागत, कहा- मिलकर इससे लड़ेंगे

इस्लामाबाद। महामारी बन चुके जानलेवा कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के खिलाफ लड़ाई लड़ने को लेकर पूरी दुनिया में कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा। अब पाकिस्तान ( Pakistan ) ने पीएम मोदी के प्रस्ताव का स्वागत है। पाकिस्तान ने पीएम मोदी के प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए समर्थन किया और कहा कि हम इस वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे।

पाकिस्तानी विदेश विभाग की प्रवक्ता आइशा फारूकी ( Ayesha Farooqi ) ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना होगा। पाकिस्तानी मीडिया द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वयारस के खिलाफ सार्क देशों को एक साथ आने की अपील की है।

मोदी के इस प्रस्ताव पर बोलते हुए पाकिस्तानी विदेश विभाग की प्रवक्ता आइशा फारूकी ने कहा कि वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर जानलेवा कोरोना वायरस के खतरने से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। इस संबंध में उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, हमने स्वास्थ्य पर जिक्र किया है कि कोरोना के मामले पर SAARC सदस्य देशों के वीडियो सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान उपलब्ध होगा।

इससे पहले गुरुवार को आइशा फारूकी ने कहा था कि पाकिस्तान, कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत सहित अपने पड़ोसियों को सहयोग करने और इसे बढ़ाने के लिए तैयार है।

The threat of #COVID-19 requires coordinated efforts at global and regional level. We have communicated that SAPM on Health will be available to participate in the video conference of #SAARC member countries on the issue.