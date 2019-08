कश्मीर पर हार से बौखलाया पाकिस्तान, भारत के लिए बंद करेगा एयरस्पेस

इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर मामले पर दुनिया से करारी मात खाने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। अब इमरान खान ने भारत के खिलाफ एक और कदम उठाने का फैसला किया है।

पाकिस्तान भारतीय उड़ानों के लिए पूरी तरह से अपना एयरस्पेस बंद करने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के लिए एयरस्पेस को पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रहे हैं।

आर्टिकल 370: पाकिस्तान ने उठाया बड़ा कदम, भारतीय उड़ानों के लिए बंद किया अपना एयरस्पेस

इतना ही नहीं, अफगानिस्तान और भारत के बीच होने वाले व्यापार के लिए भी पाकिस्तानी रास्तों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में ये सुझाव दिए गए। चौधरी ने कहा कि इन फैसलों को लागू करने के लिए कानूनी औपचारिकताओं पर विचार किया जा रहा है।

बता दें कि इससे पहले 8 अगस्त को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में पाकिस्तान ने कई बड़े फैसले लिए थे, जिसमें भारतीय उड़ानों के लिए एयरस्पेस बंद करना भी शामिल था। पाकिस्तान ने आंशिक रूप से अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 11 मार्गों में से तीन को बंद कर दिया गया था।

PM is considering a complete closure of Air Space to India, a complete ban on use of Pakistan Land routes for Indian trade to Afghanistan was also suggested in cabinet meeting,legal formalities for these decisions are under consideration... #Modi has started we ll finish!