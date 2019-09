पीएम मोदी के जन्मदिन पर नेपाली प्रधानमंत्री ने दी खास बधाई, तीन भाषाओं में किया ट्वीट

काठमांडू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 69वां जन्मदिन है। पीएम मोदी को देशभर के लोग, नेताओं-अभिनेताओं से प्यार भरे संदेश मिल रहे हैं। लेकिन ये बात पीएम मोदी की है कि देश ही नहीं विदेशों में भी उनके जन्मदिन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पीएम मोदी को बेहद खास तरीके से जन्मदिन की बधाई दी है।

तीन अलग-अलग भाषाओं में बर्थडे विश

नेपाली पीएम ने मंगलवार को मोदी के 69वें जन्‍मदिन पर तीन अलग-अलग भाषाओं में बर्थडे विश किया। ओली ने हिंदी, अंग्रेजी के साथ-साथ गुजराती भाषा में पीएम मोदी को शुभकामनाएं दीं है। अपने अंग्रेजी ट्वीट में उन्होंने लिखा 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्‍मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके अच्‍छे स्‍वास्‍थ्‍य और खुशहाली की कामना करता हूं। हम आगे भी नेपाल-भारत संबंधों को मजबूती देने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।'

Heartiest greetings to Prime Minister Shri @narendramodi ji on your auspicious birthday. I wish for your good health, happiness and well being.



We will continue to work together for further consolidating multifaceted Nepal-India relations.