मालदीव: पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा- आतंकवाद पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत

नई दिल्ली। दूसरी बार सत्ता में लौटने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा पर मालदीव पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'निशान इज्जुद्दीन' से नवाजा। सम्मान पाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान मेरे लिए गर्व का विषय है। पूरे भारत को सम्मान पर गौरव है। उन्होंने कहा कि मालदीव और भारत के संबंध और मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच जल्द ही नौकासेवा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के सहयोग से कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, दोनों देशों के लोग शांति और स्थिरता चाहते हैं। सुशासन के प्रति हमारी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। सम्मान मिलने के बाद पीएम मोदी ने मालदीव संसद को संबोधित किया।

थाईलैंड: पूर्व प्रधानमंत्री को अवैध लॉटरी शुरु करने के लिए जेल, देश पहुंचाया था करोड़ों का नुकसान

PM Narendra Modi in Male, Maldives: Today, I have been conferred with Maldives' highest honour, I humbly accept this it. It is not just an honour conferred upon me but it is respect given to the friendship and relations between our two countries. pic.twitter.com/vq2EMQfkqo — ANI (@ANI) June 8, 2019

पीएम मोदी ने मालदीव संसद को किया संबोधित

मालदीव की संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दूसरी बार मालदीव आने का मौका मिला । संसद में न्योते के लिए आपको शुक्रिया। मालदीव की सफलता पर भारत को सबसे ज्यादा गर्व। मालदीव ने एकजुट होकर मिसाल कायम की। पीएम मोदी ने कहा कि मालदीव दुनिया का नगीना है। मालदीव की संसद मजलि‍स में उन्‍होंने कहा मालदीव मतलब हजारों द्वीपों की एक माला। मोदी ने कहा कि सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास मेरा मंत्र है। पड़ोसी पहले हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मालदीव में लोकतंत्र के लिए भारत मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। हजारों सालों से भारत-मालदीव के व्यापारिक संबंध है। उन्होंने कहा कि समंदर की लहरेें दोनों देशों की मित्रता के प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हर कदम पर साफ है कि भारत-मालदीव एक ही गुलशन के फूल है। मालदीव और भारत में फेरी सर्विस पर समझौता हुआ।

PM Modi addressing the People's Majlis in Maldives: 'Neighborhood First' is our priority. Relations between India and Maldives are older than history. From time immemorial, blue waters have washed our shores. They have also nourished our cultures and civilisations. pic.twitter.com/a5ziYnUkLn — ANI (@ANI) June 8, 2019

आतंकवाद से निपटना जरूरी- पीएम

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवाद के मुद्दे को भी जोरशोर से उठाया। आतंकवाद मानवता के लिए दुश्मन है। पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज भी लोग गुड और बैड टेररिस्ट में लगे हुए हैं। सवाल खड़े किए कि आखिर आतंकवाद धन, हथियार और कहां से लेकर आ रहे हैं। हमारे समय के लिए यह बड़ी चुनौती है। आतंकवाद से निपटने में देरी हुई तो हमारी पीढ़ी माफ नहीं करेगी। हम सभी मानवतावादी शक्तियों को मिलकर इससे निपटना होगा। पीएम ने आतंकवाद पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात कही।

PM Modi at Maldives: Terrorism is a danger not just for a country but the entire civilization. State sponsored terrorism is the biggest threat today. It is important for the world community to come together to fight the challenge of terrorism and radicalization. https://t.co/L43e9GTRpb — ANI (@ANI) June 8, 2019

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को बैट गिफ्ट किया

पीएम मोदी को माले हवाई अड्डे पर मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शहीद ने उनकी अगुवानी की । पीएम मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह से मुलाकात की। इस दौरान मोदी ने उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के हस्ताक्षर वाला बल्ला भेंट किया। लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला विदेश दौरा है।

Connected by cricket!



My friend, President @ibusolih is an ardent cricket fan, so I presented him a cricket bat that has been signed by #TeamIndia playing at the #CWC19. pic.twitter.com/G0pggAZ60e — Narendra Modi (@narendramodi) June 8, 2019

PM मोदी श्रीलंका भी जाएंगे

मालदीव के बाद पीएम मोदी श्रीलंका जाएंगे। पिछले कार्यकाल में पीएम मोदी करीब 92 देशों की यात्रा कर चुके हैं। मोदी शुक्रवार शाम ही कोच्चि पहुँच गए थे, जहाँ से वह मालदीव के लिए रवाना हुए। यात्रा से पहले विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून और 9 जून को मालदीव और श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। गोखले ने बताया था कि इस दौरे के तहत दोनों देश अलग-अलग सेक्टर्स में आपसी संबंध को और मजबूती देने के लिए काम करेंगे।

UAE में टैंकरों पर हुए हमले की रिपोर्ट UNSC में पेश, घटना में 'किसी देश' के शामिल होने के मिले संकेत

आपको बता दें कि पिछले साल पीएम मोदी मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के शपथग्रहण में शामिल हुए थे। हालांकि, 2011 के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली मालदीव यात्रा होगी। 2011 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने सार्क सम्मिट (SAARC Summit) में हिस्सा लेने और एक द्विपक्षीय वार्ता के लिए मालदीव गए थे।

यात्रा से पहले पीएम मोदी का वक्तव्य

अपनी यात्रा की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी ने अपना बयान जारी किया। आइए , नजर डालते हैं कि यात्रा से पहले पीएम मोदी ने क्या कहा --

"मैं क्रमश: राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के निमंत्रण पर 08-09 जून 2019 को मालदीव गणराज्य और श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य का दौरा कर रहा हूं। मेरे पुन: चुनाव के बाद यह मेरी पहली विदेश यात्रा होगी।

हमें पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति सोलिह से मिलने की खुशी थी। मुझे नवंबर 2018 में राष्ट्रपति सोलिह के उद्घाटन में शामिल होने का अवसर मिला। मेरी मालदीव की यात्रा उस महत्व को दर्शाती है, जो हम दोनों समुद्री पड़ोसियों और लंबे समय से मित्र के रूप में रिश्ते से जुड़ा हुआ है। हम मालदीव को एक मूल्यवान साझेदार मानते हैं जिसके साथ हम इतिहास और संस्कृति के गहरे बंधन साझा करते हैं। मालदीव के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध हाल के दिनों में बहुत मजबूत हुए हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी यात्रा हमारी बहुपक्षीय साझेदारी को और गहरा करेगी।

श्रीलंका की मेरी यात्रा सरकार और श्रीलंका के लोगों के साथ हमारी एकजुटता व्यक्त करने के लिए है, जो 21 अप्रैल 2019 को पिछले ईस्टर पर भयानक आतंकवादी हमलों के मद्देनजर बेहद जरूरी है। हम बताना चाहते हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में श्रीलंका के साथ खड़ा है। श्रीलंका के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी आई है। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए अपनी हालिया भारत यात्रा के दौरान मुझे राष्ट्रपति सिरिसेना से मिलने की खुशी थी। मैं अपनी यात्रा के दौरान श्रीलंकाई नेतृत्व से मिलने का इंतजार कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मालदीव और श्रीलंका की मेरी यात्रा, नेबरहुड-फर्स्ट पॉलिसी और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की दृष्टि को देखते हुए है। मेरी यात्रा हमारे समुद्री पड़ोसियों के साथ हमारे करीबी और सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूत करेगी।"

विश्व से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर ..