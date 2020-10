Afghanistan में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 मापी गई

काबुल। अफगानिस्तान में भूकंप ( Earthquake In Afghanistan ) के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, इसका केंद्र राजधानी काबुल से 270 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था।

भूकंप का झटका इतने तेज थे कि इसकी कंपन भारत के जम्मू-कश्मीर ( Jammu kashmir ) के इलाकों में भी महसूस किए गए। भूकंप का यह झटका बुधवार की शाम को 4:18 बजे महसूस किए गए।

भूकंप के जोरदार झटकों से थर्राया Pakistan और Afghanistan, कोई हताहत नहीं

अफगानिस्तान में आए भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कई घरों में दरारें आ गई। लोग अपने घरों से बाहर भागते हुए भी दिखाई दिए। भूकंप आने के बादसे अफगानिस्तान के लोगों में दहशत है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है।

बता दें कि इसी महीने के मध्य में अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। ये झटके अफगानिस्तान के हिंदू कुश इलाके में दोपहर 3 बजकर 40 मिनट पर महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई थी।

An earthquake of magnitude 4.2 occurred 270 km northeast of Kabul, Afghanistan at 4:18 pm today: National Center for Seismology pic.twitter.com/HmlPIG63bc