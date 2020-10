China से तनातनी के बीच ताइवान की राष्ट्रपति Tsai Ing Wen ने भारत को कहा शुक्रिया

ताइपे। पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान ने भारत को धन्यवाद कहा है। ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इन वेंग ( Tsai Ing-wen ) ने ट्वीट करते हुए भारतीयों का आभार व्यक्त किया और अपनी भारत यात्रा से जुड़ी कुछ तस्वीरों को साझा किया है।

दरअसल, ताइवान के राष्ट्रीय दिवस ( Taiwan National Day ) के मौके पर भारतीयों ने ताइवान को बधाई दी थी। नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के बाहर ताइवान राष्ट्रीय दिवस को लेकर बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए थे। इसपर चीन ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। भारतीयों की तरफ से इसतरह से दिए गए बधाई संदेश को लेकर ताइवान ने खुशी जाहिर की।

चीनी दूतावास के बाहर Taiwan National Day का पोस्टर लगने पर भड़का चीन, कहा- आग से खेल रही BJP

अब राष्ट्रपति त्साई इन वेंग ने ट्वीट करते हुए सभी भारतीयों को बधाई देते हुए धन्यवाद कहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए अपने भारत यात्रा से जुड़ी कुछ तस्वीरों को भी साझा किया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय विरासत की जमकर तारीफ भी की है।

राष्ट्रपति त्साई भारत यात्रा के दौरान ताजमहल देखने गई थीं। उन्होंने वहां की तस्वीरें ट्‌वीट करते हुए लिखा ‘भारत के हमारे मित्रों को नमस्कार, मुझे फॉलो करने के लिए धन्यवाद। आपके शुभकामना संदेश मुझे आपके अविश्वसनीय देश में बिताए गए यादगार पलों की याद दिलाते हैं। आपके वास्तु चमत्कार, जीवंत संस्कृति और दयालु लोग वास्तव में अविस्मरणीय हैं। मुझे अपना वह समय बहुत याद आता है’।

#Namaste🙏to our friends from #India 🇮🇳! Thank you for following me here. Your warm regards remind me of fond memories from time spent in your incredible country, your architectural marvels, vibrant culture & kind people are truly unforgettable. I miss my time there dearly. pic.twitter.com/z4MzKpUbbe