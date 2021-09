अफगानिस्तान में सरकार क्यों नहीं बना पा रहा तालिबान, जानिए कौन-कौन सी अड़चनें हैं उसके सामने

नई दिल्ली।

अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए तालिबान को करीब तीन हफ्ते का वक्त बीत चुका है, लेकिन सरकार गठन की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। शनिवार को माना जा रहा था कि तालिबानी अपना नेता चुन लेंगे, लेकिन शाम तक खबर आई कि इसे अगले कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है।

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार गठन को लेकर पशोपेश में है। कई बार सरकार गठन की तारीख टालने के बाद अब तालिबान ने अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन को अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है। माना जा रहा है कि तालिबान एक ऐसी सरकार का गठन करना चाहता है, जिससे वह दुनिया को यह जता सके कि वह पुराना तालिबान नहीं रहा।

यह भी पढ़ें:- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान को लेकर बदला अपना नजरिया! भारत का रुख अब तक स्पष्ट नहीं

तालिबानी नेता ऐसी सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हैं, जो सभी को स्वीकार्य हो। हालांकि, इस बार सरकार गठन को लेकर जो देरी हो रही है, इसकी कई और वजहें भी हैं। अभी तक उम्मीद की जा रही थी तालिबान बीते शनिवार को काबुल में नई सरकार के गठन का ऐलान कर सकता है। संभवत: इस बार नई सरकार के नेतृत्व की जिम्मेदारी संगठन के सह-संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को दी जा सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

काबुल पर तालिबान ने 15 अगस्त को कब्जा किया था। इसके बाद से दूसरी बार तालिबान ने नई सरकार के गठन के ऐलान को स्थगित किया है। तालिबानी प्रवक्ता मुजाहिद के अनुसार, नई सरकार और कैबिनेट सदस्यों के बारे में ऐलान अब अगले हफ्ते किया जाएगा। बहरहाल, सवाल यह है कि आखिर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का ऐलन करने में देरी क्यों कर रहा है। यदि अफगान के हालातों पर गौर करें, तो स्पष्ट है कि इसकी कुछ और वजहें भी हो सकती हैं।

एक तरफ, जहां जहां अफगान की सत्ता में भागीदारी को लेकर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में खींचतान जारी है, वहीं पंजशीर में तालिबान की टेंशन अभी उसी तरह है। तालिबान ने हाल ही में यह दावा किया था उसके संगठन में सरकार गठन को लेकर अंतिम सहमति बन गई है, मगर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है और इसमें कई अड़चनेें अब भी हैं।

यह भी पढ़ें:-जिस महिला पत्रकार ने लिया था तालिबान प्रवक्ता का पहला इंटरव्यू, उसने भी छोड़ा अफगानिस्तान, बोली- वहां डर लग रहा था

हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच राजनीतिक खींचतान जारी है। अफगानिस्तान की पूर्व महिला सांसद मरियम सोलेमानखिल के अनुसार, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच कुर्सी की लड़ाई चल रही है। मरियम ने यह भी दावा किया कि हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी और खलील हक्कानी का तालिबान के नेता मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब के साथ झड़प भी हुई है।

From what i am hearing DG of ISI has come into Kabul to make sure baradar doesn’t lead this government and haqqani does. There are a lot of disagreements amongst the Taliban factions and Baradar has called all his men off of attacking Panjshir. #SanctionPakistan #FreeAfghanistan