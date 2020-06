Pakistan: भारी गोला बारूद के साथ कराची स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे थे आतंकी, बड़े हमले की थी तैयारी

कराची। पाकिस्तान (Pakistan) स्थित कराची स्टॉक एक्सचेंज (Karachi Stock Exchange) पर सोमवार को हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी बलूच लिब्रेशन आर्मी (Baloch Libration Army) ने ली है। इस हमले में चारों आतंकियों को मार गिराया गया है। इसके अलावा चार सुरक्षा गार्ड और एक पुलिस उप-निरीक्षक की मौत हो गई है। साथ ही 11 लोगों के घायल होने की खबर है।

कराची पुलिस का कहना है कि आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास अत्याधुनिक बंदूकें और हैंड ग्रेनेड थे। इमारत के मुख्य द्वार पर ग्रेनेड हमला किया और अंधाधुंध गोलाबारी करते हुए आतंकी इमारत में घुस रहे थे। इससे पहले वह इमारत में प्रवेश कर पाते, इसी दौरान सुरक्षाबलों ने मेन गेट पर ही दो आतंकियों को मार गिराया, जबकि दो आतंकी स्टॉक एक्सचेंज के हाल में मार दिए गए। आतंकीयों के पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं।

पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में घुसे चारों आतंकी ढेर

मीडिया से बात हुए कराची के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और सभी आतंकवादी मार गिराए गए हैं। रेंजर्स और पुलिस अधिकारी इमारत में घुस गए हैं और तलाशी अभियान चला जारी है। आईजी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को गुमराह करने के लिए हमलावरों ने पुलिस अधिकारियों के कपड़े पहने हुए थे, ये पोशाक ऑफ-ड्यूटी में पहनी जाती है।

कराची पुलिस के अनुसार आतंकवादियों ने अत्याधुनिक हथियारों के साथ हमला किया और एक बैग ले जा रहे थे, जिसमें विस्फोटक थे। आतंकवादी किसी बड़ी वारदात को अंजमा देने के लिए इमरात में घुसे थे। उनके पास हथियारों को देखकर लगता है कि वह लंबे समय तक टिकने की तैयारी के साथ आए थे। पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है।

सीटीडी के राजा उमर खट्टब के अनुसार आतंकी जिस कार से आए थे, उसके मालिक की तलाशी ली जा रही है। कराची पुलिस ने हमलावरों के पास से एके-47 राइफलें, हैंड ग्रेनेड, मैगजीन और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की है।

