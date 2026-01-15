Kal Ka Panchang (कल का पंचांग), 16 January 2026: प्रदोष व्रत और मास शिवरात्रि का दुर्लभ संयोग, जानिए आज का पंचांग और शुभ मुहूर्त

Kal Ka Panchang 16 January 2026 : कल का पंचांग शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 विक्रम संवत 2082 के माघ मास, कृष्ण पक्ष की महत्वपूर्ण त्रयोदशी तिथि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। प्रदोष व्रत, मास शिवरात्रि, मेरु त्रयोदशी (जैन) तथा श्री आदिनाथ निर्वाण दिवस जैसे विशेष धार्मिक पर्व हैं। आज का दिन मूल नक्षत्र, ध्रुव योग, धनु राशि में चंद्रमा, शुभ-अशुभ चौघड़िया, राहुकाल, दिशा शूल, व्रत-उपाय, तथा आज जन्मे बच्चों की राशि, नक्षत्र और नामाक्षर जानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पंचांग दैनिक पूजा-पाठ, यात्रा, शुभ कार्य आरंभ और ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए उपयोगी है।