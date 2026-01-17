Aaj Ka Panchang 18 January 2026: आज का पंचांग 18 जनवरी 2026: मौनी अमावस्या, सर्वार्थसिद्धि योग और शुभ चौघड़िया का संयोग

19 जनवरी (सोमवार) गुप्त नवरात्र प्रारम्भ, श्री बल्लभ जयंती सायन सूर्य का कुंभ में प्रवेश (अगले दिन सुबह 7:15) सर्वार्थसिद्धि योग (11:52 AM से अगले सूर्योदय तक), कुमारयोग (11:52 AM - 2:15 AM)

20 जनवरी (मंगलवार) चंद्रदर्शन शुक्र का श्रवण में प्रवेश (2:50 AM), शनि का उ.भा. में प्रवेश (10:53 AM) द्विपुष्कर योग (1:07 PM - 2:43 AM), राजयोग प्रारंभ, पंचक प्रारंभ (1:35 AM)

21 जनवरी (बुधवार) गौरी तृतीया, हेमू कालाणी शहीद दिवस, राष्ट्रीय माघ मास प्रारंभ व्यतिपात पुण्यं राजयोग (1:58 PM तक), रवियोग (1:58 PM से प्रारंभ), पंचक जारी

22 जनवरी (गुरुवार) विनायक चतुर्थी, वरद्/कुंद चतुर्थी, तिल चौथ, श्री गणेश पूजा (बंगाल) भद्रा (2:38 PM से 2:29 AM तक) रवियोग (2:27 PM तक), पंचक जारी

23 जनवरी (शुक्रवार) बसंत पंचमी (अबूझ मुहूर्त), सरस्वती पूजन, पराक्रम दिवस (सुभाष चंद्र जयंती) बुध का श्रवण नक्षत्र में प्रवेश (10:24 AM) स्वयं सिद्ध मुहूर्त, कुमारयोग (सूर्योदय से 2:33 PM), रवियोग (2:33 PM से), पंचक जारी

24 जनवरी (शनिवार) शीतला षष्ठी (बंगाल), राष्ट्रीय बालिका दिवस, विश्वेश्वरानंद जयंती सूर्य का श्रवण नक्षत्र में प्रवेश (10:50 AM), गंडमूल प्रारंभ (2:16 PM) रवियोग (10:50 AM तक और पुनः 2:16 PM से), पंचक जारी