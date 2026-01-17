टैरो राशिफल 18 जनवरी 2026: आज बदलेगा इन 5 राशियों के भाग्य का खेल, जानिए आपकी राशि के संकेत

Tarot Horoscope 18 January 2026 : टैरो राशिफल 18 जनवरी 2026 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Tarot Horoscope 18January 2026: आज का दिन खुद को समझने, कुछ नया अपनाने और नए मौके तलाशने का है। कुछ लोगों को आज पैसा, अटकी हुई रकम या काम में तरक्की मिल सकती है। दूसरी तरफ, कुछ लोगों को रिश्तों, सेहत या फैसलों में थोड़ा संभलकर चलना पड़ेगा। प्यार में आज खास जुड़ाव महसूस होगा, दोस्ती और जान-पहचान का दायरा भी बढ़ेगा। दिमाग से लिए गए फैसले आज फायदेमंद साबित हो सकते हैं। चलिए, जानते हैं आपकी राशि के लिए आज का दिन क्या लेकर आया है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन भाई बहन बंधु बांधव से संबंधित मामले कुछ कमजोर बने रहेंगे। आजीविका क्षेत्र में परिवर्तन का भी मन बनेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से माह कष्टप्रद रहेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को फिलहाल, धन संग्रह करने में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आज आपकी आर्थिक स्थिति कुछ हद तक कमजोर रह सकती है। हालांकि, मित्रों के सहयोग से समस्या का समाधान हो सकेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों को फिलहाल, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। आप विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को आप विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं। साथ ही कोई बड़ी डील भी आपको मिल सकती है।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी। धनार्जन के अवसरों में वृद्धि होगी। साथ ही साथ एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग हैं।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जो लोग विदेशी व्यापार में कार्यरत हैं या विदेशी स्रोतों के द्वारा कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर है, पूर्ण रूप से यह समय आप के लिए एक भाग्यशाली अवधि है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए यह समय आर्थिक रूप से बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। आज आप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। इतना ही नहीं आज आपको अपना अटका हुआ धन प्राप्त होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। इस अवधि के दौरान दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. बोलचाल में कटुता न आने दें।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां दूर हो सकेगी और आप राहत की सांस ले पाएंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के जातक अपने काम के स्थान पर आदर और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि जातक फिलहाल, किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको विश्वासघात करने के कारण सजा भी मिल सकती है। आपको सलाह है कि संपत्ति आदि क्रय करने में जल्दी न करें।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों के व्यक्तित्व में आकर्षण का भाव है इस कारण लोग आपसे जल्द ही प्रभावित हो जाते हैं, परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग