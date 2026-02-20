Panchang: आज का पंचांग 21 फरवरी 2026: विनायक चतुर्थी शुभ मुहूर्त, राहुकाल और आज का चौघड़िया

Aaj Ka Panchang 21 February 2026 : आज का पंचांग: शनिवार, 21 फरवरी 2026 : फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर आज विनायक चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। आज का दिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत विशेष है, क्योंकि आज ही 'अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' भी है। पंचांग के अनुसार, आज पंचक और भद्रा का साया रहेगा, साथ ही चंद्रमा मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे। यदि आप आज किसी शुभ कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं या यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो राहुकाल और दिशाशूल का ध्यान रखना अनिवार्य है। आइए, जानते हैं आज के विस्तृत ग्रह-नक्षत्र, चौघड़िया और जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्यफल।