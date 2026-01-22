22 जनवरी 2026,

Aaj Ka Panchang 23 January 2026: आज का पंचांग 23 जनवरी 2026: बसंत पंचमी, सरस्वती पूजन और शुभ योग का दुर्लभ संयोग

23 जनवरी 2026 शुक्रवार का पंचांग: विक्रम संवत 2082, माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी व सरस्वती पूजन। चर चौघड़िया सूर्योदय-8:40, राहुकाल 10:30-12:00। पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, पश्चिम दिशा शूल। जन्म राशि कुम्भ-मीन। उपाय व योग देखें।

Jan 22, 2026

Aaj Ka Panchang 23 January 2026

Aaj Ka Panchang 23 January 2026 : आज का पंचांग गुरुवार, 23 जनवरी, 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Panchang 23 January 2026: 23 जनवरी 2026, शुक्रवार को बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा, जो स्वयंसिद्ध अभिजित मुहूर्त के साथ सरस्वती पूजन के लिए विशेष है। विक्रम संवत 2082 के सिद्धार्थ संवत्सर में माघ शुक्ल पंचमी तिथि रात्रि 1:46 तक रहेगी। चर चौघड़िया सूर्योदय से 8:40 तक और लाभ-अमृत 8:40-11:19 तक शुभ रहेंगे। राहुकाल 10:30-12:00 तक, पश्चिम दिशा शूल। चंद्रमा कुम्भ से मीन राशि में गोचर करेगा। जन्मे बच्चों की राशि कुम्भ-मीन, नामाक्षर द, दी। विस्तृत पंचांग, योग, व्रत और उपाय जानें

आज का पंचांग गुरुवार, 23 जनवरी, 2026

विवरण (वर्ग)जानकारी
विक्रम संवत्2082
संवत्सर नामसिद्धार्थ
शक संवत्1947
हिजरी सन्1447
मु. मास2 सावान
अयनउत्तरायण
ऋतुशिशिर ऋतु
मासमाघ
पक्षशुक्ल

आज का श्रेष्ठ चौघड़िया

आज शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से 8.40 तक रहेगा. चर का चौघड़िया 11.19 से 12.38 तक रहेगा, लाभ व अमृत के चौघड़िये क्रमशः 12.38 से 3.17 तक रहेंगे. शुभ का चौघड़िया 4.37 से सूर्यास्त तक रहेगा. इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – चतुर्थी तिथि रात्रि 2.29 तक होगी तदुपरान्त पंचमी तिथि होगी ।

दिशा शूल - आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
उपाय - यदि दक्षिण दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पहले थोड़ा फलाहार करके या दही सेवन करके, शुभ शगुन लेकर यात्रा प्रारम्भ करें।

आज का राहु काल

(मध्यमान से) दिन 1.30 से 3.00 तक रहेगा.
उपाय - राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो केले का सेवन करके कार्य प्रारंभ करें। इससे राहुकाल का दुष्प्रभाव कम होगा।

नक्षत्र – शतभिषा नक्षत्र दिन 2.27 तक रहेगा तदुपरान्त पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र होगा ।
योग – वरियान योग सायं 5.38 तक रहेगा तदुपरान्त परिघ योग रहेगा ।
करण – वणिज करण दिन 2.38 तक रहेगा तदुपरान्त विष्टि करण रहेगा।

आज का विशिष्ट योग

रवियोग दिन 2-27 तक.

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 2-38 से रात्रि 2-29 तक, विनायक चतुर्थी, वरद् व कुंद चतुर्थी, तिल चौथ, पंचक, श्री गणेश पूजा (बंगाल में),

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि कुम्भ राशि में होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि कुम्भ होगी ।
आज दिन 2.27 तक जन्म लेने वाले बच्चों का शतभिषा नक्षत्र होगा तदुपरान्त पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र होगा ।
आज दिन 2.27 तक जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा तदुपरान्त लौह पाद होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर सी, सू, से, सो, द पर रखे जा सकते हैं।

कुम्भ का स्वामी भी शानि हैं। इनका स्वभाव दयावान, निस्वार्थ, स्वतंत्रताप्रिय, कल्पना शील और देश-विदेश घूमने के शौकीन होते हैं। ये लोग सेल्समेन, वकील व जज होते हैं। ये जातक उच्चाधिकारी, उच्चपदासीन, क्रय-विक्रय, प्रोफेसर, जज-वकील, उच्चपदवी या धनी व्यापारी होते हैं। ये जातक बुद्धिमान, साधन-सम्पन्न, तीव्र स्मरण-शक्ति एवं गंभीर प्रकृति वाले होते हैं। ये जातक दुसरो के प्रति दयाभाव रखने वाला, परोपकारी एवं निस्वार्थ भाव से सेवा करने में तत्प्रर होते हैं। ये जातक स्वाभिमानी, स्वतंत्रताप्रिय एवं नए-नए मित्र बनाने में भी पीछे नहीं हटते। जातक उद्योगी, उधमी, परिश्रमी और इनमें प्रबन्धात्मक योग्यता विशेष होती हैं

