Goddess Saraswati: इस समय जुबान पर विराजती हैं मां सरस्वती, बोले गए शब्द बन सकते हैं सच

परंपरा के अनुसार, सरस्वती सुबह 3:20 से 3:40 के बीच आपकी जीभ पर आती हैं। असल में, सुबह 3 बजे से 4:30 बजे तक के पूरे समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह पवित्र समय है, जब कहा जाता है कि देवता जागते हैं। धर्मग्रंथ इस घंटे को खासकर भाग्यशाली मानते हैं। इस समय आप जो कहते हैं, उसमें ज्यादा शक्ति होती है, इसलिए सावधान रहना और दिल से बोलना समझदारी है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं, तो उनके सच होने की ज्यादा संभावना होती है।