Goddess Saraswati: इस समय जुबान पर विराजती हैं मां सरस्वती, बोले गए शब्द बन सकते हैं सच

Goddess Saraswati : When Goddess Saraswati Blesses Your Tongue (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Maa Saraswati: एक पुरानी मान्यता है कि दिन में एक बार, ज्ञान और बुद्धि की देवी, देवी सरस्वती आपकी जीभ पर बैठती हैं। उस पल आप जो भी शब्द बोलते हैं, वह सच हो जाता है। इसीलिए बड़े-बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, बोलने से पहले सोचो, और सोच-समझकर अपने शब्द चुनो। जब सरस्वती किसी को आशीर्वाद देती हैं, तो कहते हैं कि उस व्यक्ति को सफलता और समृद्धि दोनों मिलती हैं। ज्ञान और बुद्धि हर दरवाजा खोलते हैं, लेकिन तभी जब वह आपके साथ हों।
परंपरा के अनुसार, सरस्वती सुबह 3:20 से 3:40 के बीच आपकी जीभ पर आती हैं। असल में, सुबह 3 बजे से 4:30 बजे तक के पूरे समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह पवित्र समय है, जब कहा जाता है कि देवता जागते हैं। धर्मग्रंथ इस घंटे को खासकर भाग्यशाली मानते हैं। इस समय आप जो कहते हैं, उसमें ज्यादा शक्ति होती है, इसलिए सावधान रहना और दिल से बोलना समझदारी है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं, तो उनके सच होने की ज्यादा संभावना होती है।
जब रावण के भाई कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा, तो सरस्वती ने उसकी जीभ बांध दी। इंद्र के सिंहासन मांगने के बजाय, उसने हमेशा सोने का वरदान मांग लिया। सीख: हमेशा अपने शब्दों को कोमल रखें और अपनी नीयत अच्छी रखें। किसी के बारे में बुरा न बोलें। जब आप सच बोलते हैं और दया फैलाते हैं तो सरस्वती खुश होती हैं।
तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग रहे हैं, तो एक पल सरस्वती के बारे में सोचें। उनका ध्यान करें, अपनी इच्छाएं बोलें, और किसी भी कड़वाहट को छोड़ दें। छात्रों, यह आपके पढ़ने का सुनहरा समय है। सफलता सुबह जल्दी उठने वालों के पास आती है। और अगर आप एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके मंत्र का जाप करें: “ॐ ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः।” देवी शारदा के रूप में उनकी पूजा करें, और ज्ञान को अपने दिन का मार्गदर्शन करने दें।
