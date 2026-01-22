22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Goddess Saraswati: इस समय जुबान पर विराजती हैं मां सरस्वती, बोले गए शब्द बन सकते हैं सच

Goddess Saraswati: ब्रह्म मुहूर्त (3:20-3:40) में मां सरस्वती जीभ पर विराजती हैं, बोले शब्द सच होते हैं। कुंभकर्ण की कहानी, मंत्र जाप और सफलता के टिप्स। ज्ञान की देवी का आशीर्वाद पाएं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 22, 2026

Goddess Saraswati

Goddess Saraswati : When Goddess Saraswati Blesses Your Tongue (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Maa Saraswati: एक पुरानी मान्यता है कि दिन में एक बार, ज्ञान और बुद्धि की देवी, देवी सरस्वती आपकी जीभ पर बैठती हैं। उस पल आप जो भी शब्द बोलते हैं, वह सच हो जाता है। इसीलिए बड़े-बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, बोलने से पहले सोचो, और सोच-समझकर अपने शब्द चुनो। जब सरस्वती किसी को आशीर्वाद देती हैं, तो कहते हैं कि उस व्यक्ति को सफलता और समृद्धि दोनों मिलती हैं। ज्ञान और बुद्धि हर दरवाजा खोलते हैं, लेकिन तभी जब वह आपके साथ हों।

यह कब होता है?

परंपरा के अनुसार, सरस्वती सुबह 3:20 से 3:40 के बीच आपकी जीभ पर आती हैं। असल में, सुबह 3 बजे से 4:30 बजे तक के पूरे समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह पवित्र समय है, जब कहा जाता है कि देवता जागते हैं। धर्मग्रंथ इस घंटे को खासकर भाग्यशाली मानते हैं। इस समय आप जो कहते हैं, उसमें ज्यादा शक्ति होती है, इसलिए सावधान रहना और दिल से बोलना समझदारी है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं, तो उनके सच होने की ज्यादा संभावना होती है।

इस बारे में एक पुरानी कहानी भी है:

जब रावण के भाई कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा, तो सरस्वती ने उसकी जीभ बांध दी। इंद्र के सिंहासन मांगने के बजाय, उसने हमेशा सोने का वरदान मांग लिया। सीख: हमेशा अपने शब्दों को कोमल रखें और अपनी नीयत अच्छी रखें। किसी के बारे में बुरा न बोलें। जब आप सच बोलते हैं और दया फैलाते हैं तो सरस्वती खुश होती हैं।

तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग रहे हैं, तो एक पल सरस्वती के बारे में सोचें। उनका ध्यान करें, अपनी इच्छाएं बोलें, और किसी भी कड़वाहट को छोड़ दें। छात्रों, यह आपके पढ़ने का सुनहरा समय है। सफलता सुबह जल्दी उठने वालों के पास आती है। और अगर आप एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके मंत्र का जाप करें: “ॐ ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः।” देवी शारदा के रूप में उनकी पूजा करें, और ज्ञान को अपने दिन का मार्गदर्शन करने दें।

ये भी पढ़ें

Basant Panchami Mantra 2026: बसंत पंचमी के दिन करें मां सरस्वती के इन मंत्रों का जाप, हर परीक्षा में मिलेगी सफलता
धर्म/ज्योतिष
Basant Panchami Mantra 2026

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Jan 2026 12:15 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Goddess Saraswati: इस समय जुबान पर विराजती हैं मां सरस्वती, बोले गए शब्द बन सकते हैं सच

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Basant Panchami 2026 Date: बसंत पंचमी : आखिर सही तारीख क्या है 23 या 24 जनवरी? यहां जानिए सबकुछ शुभ मुहूर्त, योग और खास बातें

Basant Panchami 2026 Date
धर्म और अध्यात्म

Ramlala Pratishtha Divas : दिवाली जैसा जश्न, पुण्य से भरा दिन: क्यों इतना खास है रामलला प्रतिष्ठा दिवस 2026?

Ramalala Pratishtha Diwas 2026:
धर्म और अध्यात्म

इस दिन है साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण, भूल से भी न करें ये काम!

Moon Lunar Eclipse 2026 date
धर्म और अध्यात्म

जीवन में ऐसे लोग बनते हैं बर्बादी का कारण! आज से ही बना लें दूरी

Vidur niti in Hindi Articles
धर्म और अध्यात्म

Aaj Ka Panchang 22 January 2026: आज का पंचांग 22 जनवरी 2026: विनायक चतुर्थी, शुभ चौघड़िया और राहु काल

Aaj Ka Panchang 22 January 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.