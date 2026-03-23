Panchang : आज का पंचांग 24 मार्च 2026: शुभ चौघड़िया, राहुकाल, तिथि-नक्षत्र, दिशा शूल और व्रत जानकारी

Aaj Ka Panchang 24 March 2026 : आज का पंचांग 24 मार्च 2026, मंगलवार के दिन आपके लिए शुभ कार्यों की योजना बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और प्रीति योग का संयोग बन रहा है, जो कई शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है। आज के दिन विशेष रूप से चर, लाभ, अमृत और शुभ चौघड़िया में कार्य आरंभ करना लाभदायक रहेगा, जबकि राहुकाल और दिशा शूल का ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही आज स्कंध षष्ठी व्रत, यमुना जयंती और रामानुजाचार्य जयंती जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व भी मनाए जाएंगे। यदि आप नया काम शुरू करने, यात्रा करने या कोई शुभ निर्णय लेने की सोच रहे हैं, तो यह पंचांग आपके लिए सही मार्गदर्शन प्रदान करेगा।